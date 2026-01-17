10天前才發保護令！不爽被分手14hrs連環縱火　恐怖情人重判10年

▲彰化男子不滿被分手連續縱火。（圖／ETtoday資料圖）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名男子因不滿前女友提分手，不僅多次恐嚇騷擾，更無視緊急保護令，14小時內兩度縱火，先燒毀前女友老家三合院，隔天更開車衝撞其住處、潑汽油點火，瘋狂行徑震驚地方。彰化地院審理後，認定男子嚴重危害公共安全，重判10年有期徒刑，全案可上訴。

根據判決，男子與前女友去年3月分手後，因感情與金錢糾紛心生怨恨，7月1日，他竟到前女友住處門口恐嚇：「要就玩大一點……我不定時會到妳家巡視！」前女友恐懼之下向法院聲請保護令，法院雖火速於7月3日核發，禁止其騷擾、接觸被害人，但這道護身符卻反而點燃許男的報復怒火。





收到保護令僅10天，許男便於7月13日深夜開車，直奔前女友位於鄉間的老家三合院，先點燃堆放農具的獨立倉庫，再闖入住宅內縱火，導致傳統木樑屋頂嚴重燒毀。所幸消防隊及時撲滅火勢，未波及鄰房。

然而，怒火並未平息。隔天（7月14日）下午，他變本加厲，改開小貨車衝撞前女友現居的連棟透天社區一樓鐵捲門，闖入屋內潑灑汽油並點火。房間瞬間陷入火海，冷氣、大門等物品遭燒毀。幸好前女友因早已恐懼搬離，並透過監視器與鄰居即時通報，火勢得以迅速控制，未蔓延至隔壁住宅，否則後果不堪設想。

法院審理時，男雖坦承犯行並辯稱「一時氣憤」，也表示有和解意願，但法官認定，被告男子在收到保護令後短期內兩度蓄意違反，顯示其「法敵對意識強烈」，是對司法公權力的直接挑戰。且縱火地點均位於有人居住的住宅區，火勢極易蔓延，對公共安全構成高度危險。

法官亦考量被告於民國93年曾放火燒車，早有縱火前科，此次再犯且情節更為嚴重，顯見未能從過去教訓中悔改。其行為造成多人財產損失與心理恐懼。雖雖稱願和解，但直至判決前均未與任何被害人達成和解或實際賠償。依恐嚇危害安全罪、放火燒燬現供人使用住宅既遂罪及未遂罪，分別判處4月、8年及4年徒刑，合併應執行有期徒刑10年，並沒收犯案所用汽油桶。全案仍可上訴。