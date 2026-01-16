不爽好友被討債！嘉義男掏槍恐嚇、石頭砸車　狼狽遭逮還藏毒

▲嘉義一名男子因不滿朋友被討債，持槍恫嚇債主被逮。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

嘉義縣中埔鄉本月9日發生一起債務糾紛，55歲劉姓女子因欠債，與債主25歲阮姓男子相約在自己家中商討，怎料劉女友人因不滿此事，當場掏槍上膛恫嚇，更拿石頭砸車，警方獲報後循線逮到犯嫌蔡姓男子，全案依涉犯槍砲、毀損、妨害自由等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

中埔分局說明，劉姓女子因積欠阮男債務，雙方相約在劉女家裡商討債務問題。未料9日雙方見面後，劉女友人不滿對方來討債，遂持手槍以上膛動作恫嚇阮男，並以石頭及磚塊砸毀阮男的自小客車。

警方獲報後立即組成專案小組，經蒐證及調閱監視器掌握犯嫌行跡動向，隨即在3小時後於中埔鄉中埔村一帶，查獲犯嫌48歲蔡姓男子到案，並於蔡嫌自小客車內查扣改造手槍3枝、子彈6顆及第二級毒品依托咪酯菸彈1顆等證物。全案依涉犯槍砲、毀損、妨害自由等罪嫌，移送嘉義地檢署偵辦。

中埔警方目前繼續清查該犯嫌是否涉及其他刑案，並向上溯源，呼籲民眾，因槍枝殺傷力極大，為政府明令禁止持有，切勿非法持有、使用槍枝，如有發現，請立即與中埔分局聯繫，以追查是否涉及其他刑事案件；若民眾生命、財產等遭受不法侵害，或糾紛可能引起安全問題，請立即撥打110報案。