冷氣團今晚殺到！　北台灣急凍探10度

記者董美琪／綜合報導

中央氣象署今（10）日晚間發布最新天氣資訊指出，輻射冷卻影響下，今晨各地氣溫偏低，中部以北與宜蘭清晨普遍僅9至11度，其餘地區約12至15度，部分空曠地區或近山區、河谷地帶溫度更低。白天各地多為多雲到晴，北部與宜蘭、花蓮高溫約19至20度，其餘地區可達22至24度。

氣象署表示，今晚起大陸冷氣團南下，明（11）日北部及東北部整天偏冷，其他地區早晚寒意明顯。西半部與東北部低溫約11至13度，其餘地區約15度左右，苗栗以北、宜蘭及金門清晨仍可能出現局部10度以下低溫。高溫方面，北部及東北部約15至17度，花東18至19度，中南部約21至23度，日夜溫差仍大，提醒民眾留意保暖。

降雨部分，今晚至明晨水氣略增，花東地區有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部、恆春半島及西半部山區亦可能出現零星降雨。白天後水氣減少，僅東半部仍有局部雨勢，其餘地區維持多雲到晴。

離島方面，澎湖為晴時多雲，氣溫16至18度；金門晴時多雲，溫度約10至17度；馬祖晴時多雲，氣溫9至12度。

此外，東北風偏強，台南以北、台東、屏東、恆春半島及各離島局部地區，可能出現平均風力6級以上或陣風8級以上情況，海邊活動須注意安全。

空氣品質方面，環境部指出，冷氣團南下帶動東北風，可能挾帶微量境外污染物影響台灣及離島。中南部位於下風處，污染物較易累積。北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東及離島空品為普通等級，其中雲嘉南局部短時間可能達橘色提醒，高屏空品區則為橘色提醒等級。

氣象署提醒，未來一兩天冷空氣影響明顯，早晚寒冷、沿海風浪較大，民眾外出及海邊活動務必留意安全並加強保暖。