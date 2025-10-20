階段性任務完成！嘉邑行善團撤離光復災區　留下重機具助復原

▲馬太鞍堰塞湖潰壩災害發生後，嘉義市嘉邑行善團第一時間赴災區協助清淤。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

自馬太鞍堰塞湖潰壩災害發生後，社團法人嘉義市嘉邑行善團第一時間主動赴花蓮縣協助清淤，協助地方復原。20日上午，嘉邑行善團舉辦象徵性撤離儀式，宣告第一階段任務圓滿完成，同時也強調儀式後重機具仍會繼續留在光復協助復原。花蓮縣政府由秘書長饒忠與環保局長饒慶龍代表出席，向嘉邑行善團表達最誠摯的謝意。

▲▼嘉邑行善團成員特別以怪手機具擺出大型愛心造型，象徵「以善結緣、以愛同行」。

秘書長饒忠表示，嘉邑行善團此次義舉令人敬佩，從災後第一時間就投入廢土清運及溝渠整治，展現高度專業與奉獻精神。他特別讚譽成員是「真正的活菩薩」，用汗水與行動傳遞愛心，讓花蓮鄉親深深感受到人間溫情。

環保局長饒慶龍指出，嘉邑行善團在任務期間，不畏惡劣環境與天候、日夜趕工，對於街道清淤、排水溝渠及環境復原進度，發揮重要的中堅力量。

▲花蓮縣政府秘書長饒忠（右一）與環保局長饒慶龍向嘉邑行善團表達最誠摯的謝意。

儀式現場，嘉邑行善團成員特別以怪手機具擺出大型愛心造型，象徵「以善結緣、以愛同行」。此次撤離儀式僅是象徵階段性任務告一段落，未來仍繼續留在花蓮，配合縣府復原工作。

花蓮縣府再次感謝嘉邑行善團及各界支援夥伴在花蓮最艱困的時刻挺身而出、投入救災義舉，成為光復重建的重要力量，讓善與希望在這片土地上生根。

