地方 地方焦點

階段性任務完成！嘉邑行善團撤離光復災區　留下重機具助復原

▲馬太鞍堰塞湖潰壩災害發生後，嘉義市嘉邑行善團第一時間赴災區協助清淤。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

記者王兆麟／花蓮報導

自馬太鞍堰塞湖潰壩災害發生後，社團法人嘉義市嘉邑行善團第一時間主動赴花蓮縣協助清淤，協助地方復原。20日上午，嘉邑行善團舉辦象徵性撤離儀式，宣告第一階段任務圓滿完成，同時也強調儀式後重機具仍會繼續留在光復協助復原。花蓮縣政府由秘書長饒忠與環保局長饒慶龍代表出席，向嘉邑行善團表達最誠摯的謝意。

▲馬太鞍堰塞湖潰壩災害發生後，嘉義市嘉邑行善團第一時間赴災區協助清淤。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼嘉邑行善團成員特別以怪手機具擺出大型愛心造型，象徵「以善結緣、以愛同行」。

秘書長饒忠表示，嘉邑行善團此次義舉令人敬佩，從災後第一時間就投入廢土清運及溝渠整治，展現高度專業與奉獻精神。他特別讚譽成員是「真正的活菩薩」，用汗水與行動傳遞愛心，讓花蓮鄉親深深感受到人間溫情。

▲馬太鞍堰塞湖潰壩災害發生後，嘉義市嘉邑行善團第一時間赴災區協助清淤。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

環保局長饒慶龍指出，嘉邑行善團在任務期間，不畏惡劣環境與天候、日夜趕工，對於街道清淤、排水溝渠及環境復原進度，發揮重要的中堅力量。

▲馬太鞍堰塞湖潰壩災害發生後，嘉義市嘉邑行善團第一時間赴災區協助清淤。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣政府秘書長饒忠（右一）與環保局長饒慶龍向嘉邑行善團表達最誠摯的謝意。

儀式現場，嘉邑行善團成員特別以怪手機具擺出大型愛心造型，象徵「以善結緣、以愛同行」。此次撤離儀式僅是象徵階段性任務告一段落，未來仍繼續留在花蓮，配合縣府復原工作。

花蓮縣府再次感謝嘉邑行善團及各界支援夥伴在花蓮最艱困的時刻挺身而出、投入救災義舉，成為光復重建的重要力量，讓善與希望在這片土地上生根。
 

嘉邑行善團撤離花蓮！　2怪手比愛心守護光復

自馬太鞍堰塞湖潰壩災害發生以來，社團法人嘉義市嘉邑行善團（以下簡稱嘉邑行善團）第一時間主動前往花蓮協助清淤及復原工作。今（20）日上午，嘉邑行善團舉行象徵性撤離儀式，宣布第一階段任務圓滿完成，並表示重機具將繼續留在光復，持續支援災後復建。花蓮縣政府由秘書長饒忠及環保局長饒慶龍代表出席，向嘉邑行善團表達誠摯感謝。

立霧溪堰塞湖水位狂漲　民有社區首度撤離

即／太魯閣堰塞湖紅警！花蓮3地區明停班課

更保花蓮分會協助光復洪災救援更生人

免費洗頭「30位鏟子超人」預約狂放鳥！損失慘重

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

