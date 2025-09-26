嘉邑行善團也來了！40部重機具火速動員　馳援光復災區

▲▼嘉邑行善團出動當年參與88水災救援的重機具車隊，包含怪手、拖板車、卡車、小山貓與水車等共40輛。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受到馬太鞍堰塞湖溢流影響，花蓮縣光復鄉災後重建困難重重，花蓮市長魏嘉彥第一時間向嘉義市嘉邑行善團請求協助。消息一出，理事長鄭秀玉立即動員，24日親自帶領救援團隊，並出動當年參與88水災救援的重機具車隊，包含怪手、拖板車、卡車、小山貓與水車等共40輛，火速趕赴光復鄉，投入救援及善後作業。





魏嘉彥表示，這場災害來得突然，地方能量有限，亟需外援支援。嘉邑行善團過去在多次重大天災中展現無私精神，這次再度不分地區、跨縣市馳援，充分展現「有難大家挺」的人道情懷，令人深受感動。他代表花蓮市民與災區居民，向鄭理事長及所有成員致上最深的謝意。

▲立即前往光復災區展開救援善後工作。

鄭秀玉理事長強調，嘉邑行善團秉持「人飢己飢，人溺己溺」的初衷，當災難發生時，只要地方需要，他們必定義無反顧伸出援手。這次動員的40輛重機具，將全力投入道路清理、淤泥移除與災區基礎設施復原等工作，期盼能加速災區居民恢復家園的腳步。

▲救援車隊由嘉邑行善團理事長鄭秀玉（中）親自率領。

對於光復鄉災後復建，魏嘉彥表示，市公所團隊將持續協調資源，與縣府及各界善心力量合作，讓災區重建盡快展開，幫助居民早日恢復正常生活。