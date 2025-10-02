市長初選戰火升溫！高雄綠營4選將出招　他主張要蓋高雄大巨蛋

▲爭取高雄市長初選，立委許智傑、林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆（左起）。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨2026地方選舉初選日程接近，戰火持續升溫，有意參選的立法委員賴瑞隆今（2）日從愛河灣划SUP登場，啟動2026高雄市長的首場政見記者會。立委邱議瑩是出席高屏二快地方說明會，強調為高雄爭取最大利益；立委林岱樺林岱樺以「大改革」訴求啟動廟口開講行程；立委許智傑則強打小港機場新航點，各自努力爭取市民支持。

▲▼賴瑞隆划著SUP從愛河灣進場，啟動首場政見會。（圖／記者賴文萱攝）

賴瑞隆今日啟動2026高雄市長首場政見記者會，一開始便從愛河灣划著SUP登場，彰顯高雄海洋城市特色。他提到，推動「大亞灣計畫」即是把高雄推向「國際新入口、台灣雙核心」的戰略高度，讓亞灣區不再是高雄的亞灣區，而是世界的大亞灣。

其中一項核心即為正在整治中的205兵工廠，其占地58公頃，可於兵工廠場域興建大巨蛋，將可成為高雄盛事經濟的新引擎，持續帶動人潮與商機。

賴瑞隆表示，自己曾歷任市府建設局、觀光局、新聞局與海洋局，是目前市長候選人中唯一具有完整市府歷練的人選。見證亞灣1.0時期港區解嚴的艱難過程，並以立委身份協助亞灣2.0時期爭取國際產業鏈結，接下來若有機會承擔市長一職，將藉由啟動亞灣3.0，將高雄推上國際舞台。

▲▼林岱樺啟動廟口開講行程，預計在初選前走遍全市主要廟口，與民眾直接互動。（圖／記者賴文萱翻攝）

力拚民進黨高雄市長初選，林岱樺今（2）日啟動廟口開講行程，預計在初選前走遍全市主要廟口，與民眾直接互動。今天上午首先前往新興區鼓壽宮，與前金區萬興宮參香，獲得寺廟管理委員會與民眾熱烈歡迎。

林岱樺提出「大改革、護國市長」主張，城市要有大願景，才能創造市民的小確幸，打造交通便利、產業升級、社會安全及青年留鄉，強調她已準備好承擔市長重責，自己是最適合接棒陳其邁、推動高雄大改革的人選。

▲▼邱議瑩特別邀請與自家有兩代深厚交情的前行政院長蘇貞昌，錄製語音電話替她拜票。（圖／記者賴文萱翻攝）

邱議瑩今日出席交通部公路局於高雄大樹舉辦的高屏二快地方說明會，她強調，經過自己和國會同仁的努力，爭取到行政院核定，這是地方討論與期待多年的重大建設，有便利的交通，才會帶動發展，但政府單位也應該要做好向民眾溝通說明的工作，才能讓整個高屏二快建設能盡善盡美。

此外，邱議瑩近日也特別邀請與自家有兩代深厚交情的前行政院長蘇貞昌，錄製語音電話替她拜票。電話一出，民眾一聽見極具辨識度的招牌嗓音「哇係蘇貞昌，衝衝衝！」，紛紛驚呼「不敢相信」、「真的是本人嗎？」瞬間成為高雄最熱鬧的中秋趣聞。

▲▼許智傑持續為高雄爭取新航線，好消息也不斷傳出。（圖／記者賴文萱翻攝）

許智傑持續為高雄爭取新航線，好消息也不斷傳出，近期陸續宣布高雄熊本、年底捷星日本航空飛東京成田、以及12/1泰國獅航首度直飛北海道等。他指出，這三條日本航線都是高雄與日本的黃金航線，不只象徵台日友好的夥伴關係，也對於高雄推動經貿、觀光、台積電合作有更大的助益。

許智傑說，未來若有機會擔任市長，他將延續陳其邁市長的外交路線，讓高雄走向世界，也讓世界走進高雄。至於電話拜票，除了會找大咖助陣，也會用有別於傳統的方式呈現，敬請大家期待。