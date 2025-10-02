　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

市長初選戰火升溫！高雄綠營4選將出招　他主張要蓋高雄大巨蛋

▲▼高雄市長初選，立委許智傑、林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲爭取高雄市長初選，立委許智傑、林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆（左起）。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨2026地方選舉初選日程接近，戰火持續升溫，有意參選的立法委員賴瑞隆今（2）日從愛河灣划SUP登場，啟動2026高雄市長的首場政見記者會。立委邱議瑩是出席高屏二快地方說明會，強調為高雄爭取最大利益；立委林岱樺林岱樺以「大改革」訴求啟動廟口開講行程；立委許智傑則強打小港機場新航點，各自努力爭取市民支持。

▲▼高雄市長初選，立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼賴瑞隆划著SUP從愛河灣進場，啟動首場政見會。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼高雄市長初選，立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺。（圖／記者賴文萱翻攝）

賴瑞隆今日啟動2026高雄市長首場政見記者會，一開始便從愛河灣划著SUP登場，彰顯高雄海洋城市特色。他提到，推動「大亞灣計畫」即是把高雄推向「國際新入口、台灣雙核心」的戰略高度，讓亞灣區不再是高雄的亞灣區，而是世界的大亞灣。

其中一項核心即為正在整治中的205兵工廠，其占地58公頃，可於兵工廠場域興建大巨蛋，將可成為高雄盛事經濟的新引擎，持續帶動人潮與商機。

賴瑞隆表示，自己曾歷任市府建設局、觀光局、新聞局與海洋局，是目前市長候選人中唯一具有完整市府歷練的人選。見證亞灣1.0時期港區解嚴的艱難過程，並以立委身份協助亞灣2.0時期爭取國際產業鏈結，接下來若有機會承擔市長一職，將藉由啟動亞灣3.0，將高雄推上國際舞台。

▲▼高雄市長初選，立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼林岱樺啟動廟口開講行程，預計在初選前走遍全市主要廟口，與民眾直接互動。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄市長初選，立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺。（圖／記者賴文萱翻攝）

力拚民進黨高雄市長初選，林岱樺今（2）日啟動廟口開講行程，預計在初選前走遍全市主要廟口，與民眾直接互動。今天上午首先前往新興區鼓壽宮，與前金區萬興宮參香，獲得寺廟管理委員會與民眾熱烈歡迎。

林岱樺提出「大改革、護國市長」主張，城市要有大願景，才能創造市民的小確幸，打造交通便利、產業升級、社會安全及青年留鄉，強調她已準備好承擔市長重責，自己是最適合接棒陳其邁、推動高雄大改革的人選。

▲▼高雄市長初選，立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼邱議瑩特別邀請與自家有兩代深厚交情的前行政院長蘇貞昌，錄製語音電話替她拜票。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄市長初選，立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺。（圖／記者賴文萱翻攝）

邱議瑩今日出席交通部公路局於高雄大樹舉辦的高屏二快地方說明會，她強調，經過自己和國會同仁的努力，爭取到行政院核定，這是地方討論與期待多年的重大建設，有便利的交通，才會帶動發展，但政府單位也應該要做好向民眾溝通說明的工作，才能讓整個高屏二快建設能盡善盡美。

此外，邱議瑩近日也特別邀請與自家有兩代深厚交情的前行政院長蘇貞昌，錄製語音電話替她拜票。電話一出，民眾一聽見極具辨識度的招牌嗓音「哇係蘇貞昌，衝衝衝！」，紛紛驚呼「不敢相信」、「真的是本人嗎？」瞬間成為高雄最熱鬧的中秋趣聞。

▲▼高雄市長初選，立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼許智傑持續為高雄爭取新航線，好消息也不斷傳出。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄市長初選，立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺。（圖／記者賴文萱翻攝）

許智傑持續為高雄爭取新航線，好消息也不斷傳出，近期陸續宣布高雄熊本、年底捷星日本航空飛東京成田、以及12/1泰國獅航首度直飛北海道等。他指出，這三條日本航線都是高雄與日本的黃金航線，不只象徵台日友好的夥伴關係，也對於高雄推動經貿、觀光、台積電合作有更大的助益。

許智傑說，未來若有機會擔任市長，他將延續陳其邁市長的外交路線，讓高雄走向世界，也讓世界走進高雄。至於電話拜票，除了會找大咖助陣，也會用有別於傳統的方式呈現，敬請大家期待。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
426 2 3202 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
11歲女童遭砍　傷勢曝光！
10年內2度隨機砍人！恐怖男2015年遭逮畫面曝
應曉薇自嘲「若不入罪柯文哲怎能1槍斃命」　笑稱說實話沒發怒
台中男突倒路中　3秒後慘遭車輾亡！驚悚畫面曝
65歲劉雪華試鏡「摘下整口假牙」！　導演當場愣住

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

昔罵柯文哲圖利！郝龍斌這樣說　鄭麗文也回應曾批柯「比垃圾不如」

拆公館圓環惹民怨　蔣萬安：交通基本順暢仍不可鬆懈

非我國管制項目！　外交部：國營事業早已停止採購俄國原油、輕油

市長初選戰火升溫！高雄綠營4選將出招　他主張要蓋高雄大巨蛋

挺黃國昌　柯文哲：司法不處理弊案只追殺揭弊者「台灣會完蛋」

藍擬推光復重建條例　陳瑩：「修正代替新立法」讓資源最快到位

樂樂法利可以來台灣了！陸委會「幫忙背書」下成功解禁

國民黨主席最新黨員民調！　30%挺鄭麗文、領先郝龍斌12.6個百分點

批新壽挾輝達自重　游淑慧籲蔣萬安：拒絕情勒、另覓他地

確認受災戶安置意願　劉世芳：中繼宅、社宅等納考量

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

昔罵柯文哲圖利！郝龍斌這樣說　鄭麗文也回應曾批柯「比垃圾不如」

拆公館圓環惹民怨　蔣萬安：交通基本順暢仍不可鬆懈

非我國管制項目！　外交部：國營事業早已停止採購俄國原油、輕油

市長初選戰火升溫！高雄綠營4選將出招　他主張要蓋高雄大巨蛋

挺黃國昌　柯文哲：司法不處理弊案只追殺揭弊者「台灣會完蛋」

藍擬推光復重建條例　陳瑩：「修正代替新立法」讓資源最快到位

樂樂法利可以來台灣了！陸委會「幫忙背書」下成功解禁

國民黨主席最新黨員民調！　30%挺鄭麗文、領先郝龍斌12.6個百分點

批新壽挾輝達自重　游淑慧籲蔣萬安：拒絕情勒、另覓他地

確認受災戶安置意願　劉世芳：中繼宅、社宅等納考量

快訊／苗栗男隨機砍2童1男！「拒夜間訊問」明上午移送

新光三越南西周年慶首日爆買氣　35萬元滿額禮一小時換光

澎湖漁船七美外海失去動力　海巡緊急救援助返港

LINE中秋節貼圖來了「8款免費下載」！喵嗚公園、兔子便利商店　

昔罵柯文哲圖利！郝龍斌這樣說　鄭麗文也回應曾批柯「比垃圾不如」

11歲女童遭刺「出現氣血胸」！傷勢嚴重插管治療　轉院至中醫大

轟MA追月！基隆身障中心中秋團圓　邱佩琳陪伴共度佳節

買房欠地政士規費1.6萬！女堅稱「買清的」拒付　反告討10萬紅包

2度隨機砍人！苗栗男「10年前遭逮畫面曝」　辯：心情不好想砍人

張秀卿中秋打頭陣開唱！　「金曲嗨歌連飆」掀全場大合唱

【整層遭活埋】佛祖街成泥沙地獄！ 開挖震撼畫面曝

政治熱門新聞

恐怖幼兒園！孩童私密處撕裂、膝遭插針　家長怒：這老師根本瘋子

葉元之「女貴人」現身災區　穿民進黨背心

示警花蓮注意2狀況！　李鴻源：恐形成第二次堰塞湖再次蓄水

鏟子超人救災恐把病菌帶出花蓮？　莊人祥這樣說

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

槓上鏡週刊！　黃國昌秀證據爆「社長裴偉獲8.5億不明海外資金」

普發1萬有望10/17三讀？　民進黨團這樣說

國民黨爆花蓮洪災時間序　延遲13小時發紅色警戒：敢檢討劉世芳？

快訊／吳怡農證實有意參選台北市長　籲民進黨別急著年底前提名

尷尬！國民黨列花蓮洪災時序砲轟劉世芳失職　反曝縣府多13小時應變

罹難者5萬、受災戶3萬　「現金超人」赴花蓮挨家挨戶發300萬善款

國民黨主席最新黨員民調！　30%挺鄭麗文、領先郝龍斌12.6個百分點

幽默回應「跟監偷拍柯文哲」傳聞！　黃國昌PO照喊：早就在跟他了

國慶焰火40分鐘放4.2萬發　許淑華：遊客開車這兩地「想停哪都可」

更多熱門

相關新聞

花300拿500元消費券！旗津商圈攻中秋商機

花300拿500元消費券！旗津商圈攻中秋商機

把錢放大了！中秋節腳步近，高雄市旗后商圈發展協會搶攻中秋旅遊商機，4日將舉辦「旗津吃通海」活動，結合在地百家商家推出「吃通海券」，只要花300元就能兌換500元消費券，旗津小吃、海產店、協力車通通能用，限量1000份。

台積效應失靈？　中石化8484坪橋頭廠房喊賣失利

台積效應失靈？　中石化8484坪橋頭廠房喊賣失利

雄中生控師詐財！收據金額遭塗改

雄中生控師詐財！收據金額遭塗改

ROSÉ快閃店登陸高雄！黑桃搖滾視覺搶先看

ROSÉ快閃店登陸高雄！黑桃搖滾視覺搶先看

上市大廠看好「駁二門戶」　斥1.68億買一甲子老店面

上市大廠看好「駁二門戶」　斥1.68億買一甲子老店面

關鍵字：

高雄初選市長候選人政見地方建設

讀者迴響

熱門新聞

快訊／苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

萬人湧花蓮救災　他籲鏟子超人別去了

大一生上課24天魂斷校園　父帶阿公阿嬤悲慟認屍

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

快訊／花15元買飲料發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

佛祖街夫妻失聯10天　吊車大王調怪手助開挖

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣首店」秒換大咖進駐

日本返台一刷護照「海關秒現身」！他驚：嚴查了

苗栗男「手綁刀」隨機殺人！2女童、1男送醫急救

北捷被踹婦帳號遭起底朝聖　意外曝光「凡異計畫」

大樓公設「本以為很廢」用過卻爽翻！第一名超意外

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

更多

最夯影音

更多
菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震
李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面