地方 地方焦點

守護市民零時差！南消第一大隊義消T1複訓　導入AHA 2025救護指引

▲台南市消防局第一救災救護大隊辦理義消EMT-1複訓，導入AHA 2025最新版救護指引。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

記者林東良／台南報導

為精進義消人員到院前緊急救護技術、全面提升大台南地區急救品質，台南市消防局第一救災救護大隊於17日辦理「義消初級救護技術員（EMT-1）繼續教育訓練」。

此次訓練不僅率先導入美國心臟協會（AHA）2025年最新版救護指引，更將外傷止血技巧系統化為「止血三兄弟」，兼具專業性與實戰導向，展現台南義消與國際接軌的救護能量。

▲台南市消防局第一救災救護大隊辦理義消EMT-1複訓，導入AHA 2025最新版救護指引。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲親臨勉勵指出，打造安全城市是市府團隊的重要目標，而緊急救護更是攸關市民生命存續的關鍵服務。面對高齡化社會與日益複雜的救護型態，他特別感謝義消夥伴犧牲假期投入複訓，強調「民力」是守護城市安全不可或缺的一環。黃偉哲也勉勵學員持續精進專業，市府將全力支持消防與義消在裝備與訓練上的升級，成為最堅實的後盾。

消防局長楊宗林表示，近年台南市到院前心肺功能停止（OHCA）患者的急救成功率顯著提升，關鍵就在於救護人員技術不斷進化。他指出，救護不只需要好的器材，更需要與時俱進的觀念與技術，此次導入AHA 2025最新版CPR與ECC指引，並更新哈姆立克法流程，目的就是讓義消夥伴的救護觀念與國際無縫接軌，以高品質救護極大化患者存活機會。

▲台南市消防局第一救災救護大隊辦理義消EMT-1複訓，導入AHA 2025最新版救護指引。（記者林東良翻攝，下同）

第一救災救護大隊大隊長邱國禎表示，第一大隊轄區型態多元，交通事故與創傷案件頻繁，因此本次訓練特別強調「實戰應用」。他以淺顯易懂方式介紹外傷處置核心概念「止血三兄弟」，要求義消在不同出血情境下都能正確選擇、果斷處置。

其中，大哥「直接加壓止血」是處理出血的第一步；二哥「傷口填塞」則針對頸部、腋下、鼠蹊部等加壓不易的交界處深層傷口；而三弟「止血帶」則是四肢動脈大出血或截肢等危急情況下的保命關鍵，須果斷使用、爭取送醫時間。

▲台南市消防局第一救災救護大隊辦理義消EMT-1複訓，導入AHA 2025最新版救護指引。（記者林東良翻攝，下同）

第一大隊指出，本次訓練在教官團隊嚴格指導下，參訓義消針對AHA 2025新準則與止血技術進行高強度實作演練，確保每一位義消在第一線都能冷靜判斷、精準出手，與消防人員攜手織起大溪北地區綿密而可靠的生命防護網。

嘉義消防啟動燈會安全維護小組

嘉義消防啟動燈會安全維護小組

2026 台灣燈會將在 3 月 3 日盛大登場，為確保遊客安全，嘉義縣消防局啟動「2026 台灣燈會消防安全維護計畫」，將編組專責消防及義消人力，燈會期間實施安全監控及即時救災整備，打造安全零死角的賞燈環境。

化災不容僥倖模擬危險化學品火災南消一大新營分隊實兵演練

化災不容僥倖模擬危險化學品火災南消一大新營分隊實兵演練

智慧消防上線西港義消常訓玩出新高度AI短影音拍出熱血招募片

智慧消防上線西港義消常訓玩出新高度AI短影音拍出熱血招募片

拋光工廠火警恐怖濃煙狂竄　空拍畫面曝

拋光工廠火警恐怖濃煙狂竄　空拍畫面曝

守護打火英雄！菁展興業捐贈後勤照護裝備強化南消七大救災安全

守護打火英雄！菁展興業捐贈後勤照護裝備強化南消七大救災安全

