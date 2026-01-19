　
海底撈免費小菜太狂！一票人見「隱藏版零食」嗨翻：要吃爆

▲▼海底撈火鍋。（圖／記者黃士原攝）

▲海底撈。（圖／記者黃士原攝）

記者周亭瑋／綜合報導

海底撈火鍋以多樣化服務聞名。近日有網友分享，在店內發現免費小菜區中，竟出現市售一包約50元的「香菜口味多力多滋」，超狂誠意掀起熱烈回響，不少網友直呼，「我一定吃爆！」

海底撈小菜大升級！香菜多力多滋免費吃

一名網友近日在Threads發文，曬出海底撈自助吧的照片，除了有涼拌干絲、醃漬百香果外，竟出現香菜口味的多力多滋，讓他忍不住笑喊，「海底撈出這個當免費小菜是怎樣喔哈哈哈。」

香菜控暴動了！　洗版喊衝一發

超狂小菜曝光後，隨即引發大批香菜愛好者關注，不少人直言，這款口味在外面購買並不便宜，「歐賣尬想吃」、「我一定吃爆」、「這成本很高欸」、「從來都沒吃過，看了流口水」、「OMG，我會去吃爆」、「好有誠意喔」、「走了...海底撈」、「真假啦，太特別了吧」、「那我會一直吃欸，有夠好吃，外面一包50元欸」。

不過，也有部分網友哀號，沒跟上這波福利，還有人趁機敲碗未來期待的品項，「我前幾天去怎麼沒有」、「現在杏鮑菇是絕版了嗎？乾絲真的很普」、「中秋節會有月餅」、「如果有皮蛋口味就更讚啦」、「多力多滋香菜口味超好吃，加進麵線很搭！洋芋片的香菜口味就超難吃」。

分店限定小菜　店家驚喜不定期更新

海底撈各分店除了標準化的撈麵與變臉秀，自助吧小菜偶爾會依據分店特色或活動進行調整。過去曾有網友分享，在特定節日吃到月餅或特殊點心。

事後，原PO補充說明，是在「京站分店」吃到香菜口味的多力多滋，也坦言原以為海底撈的小菜全台都一樣，「其他分店沒有嗎？」同時，他笑說，自己其實不太喜歡杏鮑菇和豆皮，認為花椒油調味較不合口味。

石二鍋被讚「冰沙」才是主體

不只海底撈，知名火鍋店「石二鍋」從2009年開業至今，亦有大票擁護者；不過，許多常客認為，他們的「冰沙」是致勝關鍵，還有「環境衛生及服務」也是大家讚賞的原因。

在 Threads 查看
01/17 全台詐欺最新數據

421 2 3418 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

重新橋20歲男超車釀禍　害女騎士斷頸亡
快訊／北北基大雨特報！下到明晨
逆向撞名車！天價維修費　肇事駕駛判全賠
獨／11歲女童大叫一聲猝死　驗出「B19病毒」
春節國旅訂房率出爐　2縣市最高
快訊／狂砍父母37刀　36歲獨子正面曝光
快訊／記憶體利多！　南亞科2025年Q4每股大賺3.58元
入夜強烈冷氣團報到　明起北台灣濕冷「再探11度」

海底撈2025業績陷疲軟 「靈魂人物」創辦人張勇回第一線任CEO挽頹勢

海底撈2025業績陷疲軟 「靈魂人物」創辦人張勇回第一線任CEO挽頹勢

大陸連鎖火鍋品牌海底撈在歷經2022年至2024年的營運調整後，2025年再度面臨成長動能趨緩的壓力，僅2025年上半年，海底撈便出現營收淨利雙雙下降、翻桌率也下降的情形。海底撈近期進行高層人事調整，由創辦人張勇重新回到經營核心，同步調整董事會成員配置，外界關注此舉是否將為公司帶來新的營運方向與策略修正。

火鍋湯底隔夜再吃　醫示警：恐成培養皿

火鍋湯底隔夜再吃　醫示警：恐成培養皿

陸家長放任幼童「尿布扔海底撈火鍋」

陸家長放任幼童「尿布扔海底撈火鍋」

陸海底撈「小便少年」與家長登報道歉 會吸取深刻教訓改過自新

陸海底撈「小便少年」與家長登報道歉 會吸取深刻教訓改過自新

30歲男天冷吃鍋！踏出店門心肌梗塞倒地

30歲男天冷吃鍋！踏出店門心肌梗塞倒地

海底撈香菜多力多滋免費小菜京站分店火鍋

