海底撈免費小菜太狂！一票人見「隱藏版零食」嗨翻：要吃爆

▲海底撈。（圖／記者黃士原攝）

記者周亭瑋／綜合報導

海底撈火鍋以多樣化服務聞名。近日有網友分享，在店內發現免費小菜區中，竟出現市售一包約50元的「香菜口味多力多滋」，超狂誠意掀起熱烈回響，不少網友直呼，「我一定吃爆！」

海底撈小菜大升級！香菜多力多滋免費吃

一名網友近日在Threads發文，曬出海底撈自助吧的照片，除了有涼拌干絲、醃漬百香果外，竟出現香菜口味的多力多滋，讓他忍不住笑喊，「海底撈出這個當免費小菜是怎樣喔哈哈哈。」

香菜控暴動了！ 洗版喊衝一發

超狂小菜曝光後，隨即引發大批香菜愛好者關注，不少人直言，這款口味在外面購買並不便宜，「歐賣尬想吃」、「我一定吃爆」、「這成本很高欸」、「從來都沒吃過，看了流口水」、「OMG，我會去吃爆」、「好有誠意喔」、「走了...海底撈」、「真假啦，太特別了吧」、「那我會一直吃欸，有夠好吃，外面一包50元欸」。

不過，也有部分網友哀號，沒跟上這波福利，還有人趁機敲碗未來期待的品項，「我前幾天去怎麼沒有」、「現在杏鮑菇是絕版了嗎？乾絲真的很普」、「中秋節會有月餅」、「如果有皮蛋口味就更讚啦」、「多力多滋香菜口味超好吃，加進麵線很搭！洋芋片的香菜口味就超難吃」。

分店限定小菜 店家驚喜不定期更新

海底撈各分店除了標準化的撈麵與變臉秀，自助吧小菜偶爾會依據分店特色或活動進行調整。過去曾有網友分享，在特定節日吃到月餅或特殊點心。

事後，原PO補充說明，是在「京站分店」吃到香菜口味的多力多滋，也坦言原以為海底撈的小菜全台都一樣，「其他分店沒有嗎？」同時，他笑說，自己其實不太喜歡杏鮑菇和豆皮，認為花椒油調味較不合口味。

石二鍋被讚「冰沙」才是主體

不只海底撈，知名火鍋店「石二鍋」從2009年開業至今，亦有大票擁護者；不過，許多常客認為，他們的「冰沙」是致勝關鍵，還有「環境衛生及服務」也是大家讚賞的原因。

