生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

帽T洗完「抽繩大逃脫」崩潰了！神人10秒復原　網喊：成功解救

▲▼穿搭,衣服,整理,斷捨離。（圖／Unsplash）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者周亭瑋／綜合報導

最近氣溫驟降，連帽外套、帽T成為不少民眾的穿搭首選，但伴隨冬衣出場的，還有部分人的共同噩夢「帽子抽繩大逃脫」。一名女網友就發文哀號，帽T進洗衣機後，整條抽繩直接噴出，讓她不知該如何是好，而許多熱心網友也分享妙招，迅速救回這件衣服。

女網友在Threads發文提到，她的帽T經過洗衣機翻滾，抽繩整條脫出，「不知道怎麼放回去，求救！該怎麼辦？」

貼文曝光後，引發熱烈討論，許多苦主透露，自己是用傳統方法，將抽繩慢慢地穿回；也有人直接躺平，乾脆購買一件新衣；同時，還有內行提出「吸管穿繩法」，被大讚根本是生活救星。

情侶,捏臉,調情,男女朋友,吵架。（圖／記者李佳蓉攝）

▲帽T示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

生活知識頻道《奇趣領域》就曾實測過，只需準備一根塑膠吸管，將脫落的繩頭塞入吸管內，再用膠帶或訂書機將繩子固定住，接著把吸管當作硬挺的「導引針」，就能從帽緣或褲頭的洞口穿過布料。

由於吸管硬度適中、長度足夠，能夠順利且快速地在通道中前進，將繩子帶到另一端的出口，整個過程據稱不到10秒即可完成。另外，也有網友補充，若手邊剛好沒有吸管，也可以用迴紋針或黑髮夾替代。

事後，原PO也再度現身，表示她參考「吸管」的方法，成功解救了她的帽T，並感謝網友們的熱烈回應與幫助。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/06 全台詐欺最新數據

