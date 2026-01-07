以為幫忙丟垃圾　空姐打開嘔吐袋驚見「一堆鈔票」嚇：超感動

▲空姐機上服務時，突然收到嘔吐袋。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

國外一名空姐在航程途中收到一個意想不到的驚喜，一名乘客將一個密封的嘔吐袋交給她，原本以為對方只是要請她幫忙處理掉垃圾，沒想到打開發現裡面竟然裝了208美元（約台幣6456元）小費，讓她感動到說不出話來。

嘔吐袋裡藏驚喜 空姐收下滿滿心意

空姐布蘭妮(Brittney Bluitt)在TikTok上分享這個暖心故事，她上月在假期航班執勤，正在幫乘客提供飲料時，一名乘客突然把一個密封的嘔吐袋交給她，並說「這是給你的」，當下以為對方只是要她幫忙處理垃圾，沒想太多便收下。

布蘭妮等到工作告一段落後，突然想起那名乘客說的話，便好奇打開袋子，意外發現裡面竟然裝了許多捲起來的20美元，才發現是來自許多乘客一起提供的小費，讓她感動到快哭出來。

布蘭妮表示，平時收到的小費通常只有5美元或20美元，從沒遇過這麼多乘客一起提供這麼慷慨的小費，乘客們的好意讓她非常感動，也剛好幫助她減輕財務困難，希望藉由分享這個故事，能幫助大眾感受到世界上的溫暖與善良。