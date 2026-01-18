　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印尼小飛機「急速俯衝」失聯！　機上11人生死未卜

▲▼印尼一架由印尼海洋事務與漁業部租用的「ATR 42-500」小型監測機，17日下午在蘇拉威西島（Sulawesi）附近上空失蹤。（圖／路透）

▲印尼一架ATR 42-500小型監測機，17日下午在蘇拉威西島上空附近失蹤。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

印尼一架由印尼海洋事務與漁業部租用的「ATR 42-500」小型監測機，17日下午在蘇拉威西島（Sulawesi）上空附近失蹤，機上載有11人。目前當地政府已動員約400名軍警與志工展開海陸空大搜索，初步懷疑飛機可能墜毀於山區，但現場惡劣的天氣狀況讓搜救行動面臨極大挑戰。

飛抵蘇拉威西島前突斷訊　高度驟降消失雷達螢幕

根據《路透社》與《法新社》報導，這架隸屬於印尼航空運輸公司（Indonesia Air Transport）的雙螺旋槳飛機，17日從爪哇島（Java）的日惹市（Yogyakarta）起飛，原定前往南蘇拉威西省首府錫江（Makassar）。

當地搜救機構官員蘇丹（Andi Sultan）指出，飛機在當地時間下午1時30分左右，於馬羅斯地區（Maros）附近與塔台失去聯繫。根據航空追蹤網站「Flightradar24」的未經證實數據，該機失聯前正以1.1萬英尺的高度向東飛越爪哇海（Java Sea），隨後高度突然急速下降，隨即從追蹤系統中完全消失。

漁業部包機執行任務　搜救隊鎖定「布魯薩容山」

印尼海洋事務與漁業部（Ministry of Marine Affairs and Fisheries）官員證實，這架飛機是該部委託的包機，當時正由3名部門職員進行定期的漁業空中監測任務，機上其餘8人則為機組人員。

目前搜救行動集中在馬羅斯縣山區。蘇丹表示，「我們懷疑飛機可能墜毀在布魯薩容山（Mount Bulusaraung）的山頂附近，已經派遣地面部隊挺進。」目前當局共出動約400名人力，包括空軍、警察與當地志工，但由於事發區域氣候惡劣，搜救進度受阻。

印尼飛安紀錄堪憂　製造商ATR派員協助調查

印尼作為群島國家，極度依賴航空運輸，但其飛安紀錄長期以來備受國際關注，過去數年間已發生多起致命空難。

針對此次意外，總部位於法國的飛機製造商ATR（ATR aircraft）隨即發表聲明表示，已獲知印尼發生的事故，並派遣專家小組全力支援當地政府的調查工作。目前印尼當局尚未對失事原因做出正式推測。

印尼飛機ATR42-500東南亞要聞

更多
