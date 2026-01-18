　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本熊害頻傳！　觀光廳新標示警告：遊客「別做這3件事」

▲日本今年熊害頻繁，岐阜縣白川鄉合掌村豎立「熊隻出沒」的警告招牌。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本熊害頻繁，岐阜縣白川鄉合掌村豎立「熊隻出沒」的警告招牌。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

日本全國自2025年秋季以來，熊隻出沒與傷人事件頻傳，甚至連熱門觀光景點也難倖免。為了加強防範人熊衝突，日本國土交通省觀光廳近日正式推出全新設計的防範圖示，透過簡單易懂的視覺符號，嚴正警告外國遊客及民眾：在山區或觀光區絕對禁止餵食、靠近及亂丟垃圾。

視覺圖像跨越語言隔閡　紅斜線強調「禁止行為」

根據《共同社》報導，觀光廳這次製作了三款辨識度極高的警告標誌，旨在讓不分國籍、不分年齡層的民眾都能一目了然。設計內容特別在「餵食熊隻」以及「試圖靠近熊隻」的人像上，壓上顯眼的紅色斜線，明確標示為禁止行為；此外，也透過圖像生動地傳達「隨地亂丟垃圾會引誘熊隻出現」的危險性。

▲▼日本觀光廳製作了三款辨識度極高的警告標誌，旨在讓不分國籍、不分年齡層的民眾都能一目了然。（圖／日本觀光廳）

▲觀光廳製作了三款辨識度極高的警告標誌，旨在讓不分國籍、不分年齡層的民眾都能一目了然。（圖／日本觀光廳）

觀光廳指出，目前這套圖示已上傳至官方網站開放免費下載，鼓勵各地政府與觀光業者廣泛運用於看板、海報及官方網頁，希望能藉此築起一道視覺防線。

人熊衝突不再僅限深山　觀光步道成高風險區

觀光廳說明，2025年所發生的熊隻傷人事件出現明顯變化，受害地點不再侷限於偏遠深山，許多登山步道、健行路線甚至是知名觀光景點都頻繁傳出目擊情報。隨著訪日外國遊客大量湧入戶外景點，如何確保資訊傳遞無誤成為當務之急。

為此，日本政府在「熊隻受害對策方案」中，特別將「針對訪日遊客提供多語化資訊」列為重點方針。這套由環境省協助開發的全新「觀光圖形符號」，正是為了彌補語言文字的不足，確保遊客在享受自然美景時，不會因誤觸禁忌而陷入險境。

呼籲業者加強宣導　共同守護遊客安全

觀光廳強調，這些標誌的推出是為了因應日益嚴峻的野外安全挑戰，並表示：「我們希望將這些標誌張貼在熊隻可能出現的觀光景點，協助保障每一位遊客的安全。」

隨著春季健行季節即將到來，日本官方呼籲地方自治體與民間企業積極配合，在登山入口、休息區等關鍵位置張貼標示。同時提醒旅客，進入山區應隨身攜帶熊鈴，並嚴格遵守「不留垃圾、不餵食」的原則，避免因一時的好奇或疏忽，導致不可挽回的意外。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
537 3 2806 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
挖洞性侵女鄰居的「哈士奇玩偶」　新北變態男下場曝
林宸佑遭押！正妹主播學姐心痛「希望你不是賣國賊」
人妻網紅曝「高齡懷孕」心碎轉折：寶寶離開我了
濱崎步氣2個月再發聲：看起來只是排練嗎？
新加坡禁電子煙「最重鞭刑15下」　外國人遣返禁入境
基隆男遭痛毆慘死　遺體對折塞冰櫃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

奪命雪崩！奧地利阿爾卑斯山區「90分鐘5死」　人夫目睹愛妻遭埋

北韓怒控南韓無人機侵略　製造、操縱者皆來自尹錫悅總統辦公室

捲入大型攪拌機！71歲麵包師傅「當場慘死」　愛妻悲痛發文

新加坡禁電子煙「最重鞭刑15下」　學生恐退學、外國人遣返禁入境

集合住宅淪兇案現場！日本中年女慘死陳屍床上　寢室遭縱火焚燒

前北約秘書長：川普喊買格陵蘭「像流氓」　轉移俄烏戰爭焦點

美要重返月球！火箭移至發射台　最快2月6日載人繞月飛

拚眾議院改選！高市早苗擬「降低食品消費稅為零」　納入選舉承諾

金融時報：歐盟擬禁中國供應商參與關鍵基礎設施

川普版聯合國？「和平委員會」天價入會費曝　砸3百億換永久席次

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

台灣大道嚴重車禍！自小客對撞衝進騎樓　車毀5人傷恐怖畫面曝

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

台灣大道嚴重車禍！自小客對撞衝進騎樓　車毀5人傷恐怖畫面曝

金門替代役男穿警服嗆「去申訴2077」　漁會：對方先鬧事

萌兔「屁屁飛彈」重擊鏟屎官　發射前還先跳舞計算彈道

奪命雪崩！奧地利阿爾卑斯山區「90分鐘5死」　人夫目睹愛妻遭埋

北韓怒控南韓無人機侵略　製造、操縱者皆來自尹錫悅總統辦公室

捲入大型攪拌機！71歲麵包師傅「當場慘死」　愛妻悲痛發文

新加坡禁電子煙「最重鞭刑15下」　學生恐退學、外國人遣返禁入境

集合住宅淪兇案現場！日本中年女慘死陳屍床上　寢室遭縱火焚燒

前北約秘書長：川普喊買格陵蘭「像流氓」　轉移俄烏戰爭焦點

美要重返月球！火箭移至發射台　最快2月6日載人繞月飛

拚眾議院改選！高市早苗擬「降低食品消費稅為零」　納入選舉承諾

金融時報：歐盟擬禁中國供應商參與關鍵基礎設施

川普版聯合國？「和平委員會」天價入會費曝　砸3百億換永久席次

奪命雪崩！奧地利阿爾卑斯山區「90分鐘5死」　人夫目睹愛妻遭埋

雲林車行買賣糾紛！3煞持球棒砸2BMW、1賓士　擋風玻璃全毀畫面曝

錄影四個月！胡宇威突喊「後悔」原因曝光　冠軍戰有望抱回百萬獎金

朴寶劍2月旋風來台！簽售會「一個帳號限購三本」　寵粉條款被讚爆

黃暐傑喊話「來就對了」！曾仁和獲複數球隊邀約　曝選擇龍隊關鍵

冬令救濟不間斷！開靈宮奉開漳聖王旨示　捐萬斤白米助花蓮弱勢

常健忘、腦袋轉不動？　醫推薦「5大補腦食物」

快訊／陽明山火燒車！緊鄰美國渡假村　女駕駛與乘客及時逃生

韓韶禧2年前槓上惠利！　首吐心聲「不委屈」：當時那是最好的選擇

柯瑞手感冷照寫NBA歷史！勇士8人上雙主場快意拍落黃蜂

高庚杓決定明天開始禁食！　惠利眼神：哩洗勒供蝦咪

國際熱門新聞

報復美軍遇襲3死　美軍狙殺蓋達資深領袖

川普宣布對歐洲多國「課10%關稅」

馬斯克告OpenAI、微軟　索賠4.2兆元

全世界「唯一沒有紅綠燈」首都曝光！　裝完又拆掉了

台灣「全球第一國」享232關稅優惠　南韓嚇瘋了

美情報曝「伊朗準備攻擊美軍基地」

伊朗最高領袖認了　證實示威「數千人慘死」

川普援助跳票！伊朗人怒轟懦夫「被當砲灰」

畫面曝　共和黨參選人遭利刃刺傷頭

BTS開唱釜山旅宿最多「飆漲10倍」　遭總統點名！

新加坡禁電子煙「最重鞭刑15下」

川普硬吞格陵蘭恐燒22兆！丹麥多地爆示威

台人命喪柬埔寨！飛車逃逸「撞進民宅」

川普祭關稅搶格陵蘭　英法瑞典丹麥歐盟齊反彈

更多熱門

相關新聞

自稱前傑尼斯「吹噓龜梨和也同期」權勢性侵

自稱前傑尼斯「吹噓龜梨和也同期」權勢性侵

日本演藝圈驚傳性侵案件。一名曾任藝能事務所代表的男子，涉嫌利用職務之便，對旗下所屬女性藝人施以性暴力，警方已依法將其逮捕。

日本調升伊朗警示至最高級：盡速撤離

日本調升伊朗警示至最高級：盡速撤離

日義首位女總理　高市、梅洛尼大玩動漫自拍

日義首位女總理　高市、梅洛尼大玩動漫自拍

機票食宿全包！　26歲台男赴日當車手遭逮

機票食宿全包！　26歲台男赴日當車手遭逮

《灌籃高手》平交道導入高科技AI

《灌籃高手》平交道導入高科技AI

關鍵字：

日本熊害觀光安全警告標誌多語化

讀者迴響

熱門新聞

洪詩幫失智公公「把屎把尿」大伯致謝舊文被翻出

「GG爛掉了！」男約砲癢炸沖熱水　內褲黏肉撕不開

行天宮「1職缺薪水4萬8」！過來人：錄取也不去

高雄女嗆「有種你就摸啊」竟被醉友拉到巷子裡性侵　法官判他無罪

林宸佑遭押當天「賴品妤放福利送寫真集」！　網：這是慶祝文吧

洪詩首回應照顧失智公公！還原真相「我不偉大」

滷味送達只拍照　外送員假送達真吞餐

恭喜！　3生肖馬年走好運

下周變天「北東濕冷」　強冷空氣急凍5天

台中火車站夫妻大吵跳軌！為撿手機背包下場曝

快訊／01:01宜蘭近海規模4.7「極淺層地震」　最大震度4級

女大生求救「我被那個了」　惡狼判3年10月

報復美軍遇襲3死　美軍狙殺蓋達資深領袖

最新菜市場名「大票人擠爆小人國」　家長崩潰了

凌晨01：01地牛翻身！台北有感

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面