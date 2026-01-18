日本熊害頻傳！　觀光廳新標示警告：遊客「別做這3件事」

▲日本熊害頻繁，岐阜縣白川鄉合掌村豎立「熊隻出沒」的警告招牌。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本全國自2025年秋季以來，熊隻出沒與傷人事件頻傳，甚至連熱門觀光景點也難倖免。為了加強防範人熊衝突，日本國土交通省觀光廳近日正式推出全新設計的防範圖示，透過簡單易懂的視覺符號，嚴正警告外國遊客及民眾：在山區或觀光區絕對禁止餵食、靠近及亂丟垃圾。

視覺圖像跨越語言隔閡 紅斜線強調「禁止行為」

根據《共同社》報導，觀光廳這次製作了三款辨識度極高的警告標誌，旨在讓不分國籍、不分年齡層的民眾都能一目了然。設計內容特別在「餵食熊隻」以及「試圖靠近熊隻」的人像上，壓上顯眼的紅色斜線，明確標示為禁止行為；此外，也透過圖像生動地傳達「隨地亂丟垃圾會引誘熊隻出現」的危險性。

▲觀光廳製作了三款辨識度極高的警告標誌，旨在讓不分國籍、不分年齡層的民眾都能一目了然。（圖／日本觀光廳）



觀光廳指出，目前這套圖示已上傳至官方網站開放免費下載，鼓勵各地政府與觀光業者廣泛運用於看板、海報及官方網頁，希望能藉此築起一道視覺防線。

人熊衝突不再僅限深山 觀光步道成高風險區

觀光廳說明，2025年所發生的熊隻傷人事件出現明顯變化，受害地點不再侷限於偏遠深山，許多登山步道、健行路線甚至是知名觀光景點都頻繁傳出目擊情報。隨著訪日外國遊客大量湧入戶外景點，如何確保資訊傳遞無誤成為當務之急。

為此，日本政府在「熊隻受害對策方案」中，特別將「針對訪日遊客提供多語化資訊」列為重點方針。這套由環境省協助開發的全新「觀光圖形符號」，正是為了彌補語言文字的不足，確保遊客在享受自然美景時，不會因誤觸禁忌而陷入險境。

呼籲業者加強宣導 共同守護遊客安全

觀光廳強調，這些標誌的推出是為了因應日益嚴峻的野外安全挑戰，並表示：「我們希望將這些標誌張貼在熊隻可能出現的觀光景點，協助保障每一位遊客的安全。」

隨著春季健行季節即將到來，日本官方呼籲地方自治體與民間企業積極配合，在登山入口、休息區等關鍵位置張貼標示。同時提醒旅客，進入山區應隨身攜帶熊鈴，並嚴格遵守「不留垃圾、不餵食」的原則，避免因一時的好奇或疏忽，導致不可挽回的意外。