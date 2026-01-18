營造公司尾牙氛氛嗨翻　大批警突衝現場...反詐宣導啦！

▲台中警方趁營造公司尾牙，前往宣導反詐騙。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市一家營造業者在南屯區的美食餐廳舉辦年終尾牙，就在員工開心吃喝之際，突然一群警察手持海報進入現場，令員工一陣狐疑，原來是警方鎖定企業尾牙聚餐、人潮齊聚場合，深入現場進行反詐騙宣導，將防詐觀念直接送到民眾餐桌前，讓宣導不再只是「聽過就忘」，而是「吃飯也能學防詐」。

台中市警察局第四分局黎明派出所所長周明勳率偵查隊、志工們，前往一家營造公司舉辦的尾牙活動，周所長特別宣導常見的「假投資詐騙」，經統計，超過6成被害人最初都是在Facebook、Instagram等接觸到假投資訊息，後續更有9成被害人加入LINE投資群組，進行「養、套、殺」三部曲，造成鉅額損失。

警方為提高民眾參與意願，結合餐廳業者加碼，民眾只要填寫防詐問卷答對題目，即可獲得餐廳Buffet餐券抽獎資格，不但吸引大批民眾在排隊用餐之餘踴躍參與，還能輕鬆學會辨識詐騙話術，現場氣氛熱絡，活動獲得民眾一致好評。

依據警政署「打詐儀錶板」數據分析，台中市113年12月與114年12月同期相比，詐騙案件數下降幅度達19.4%，整體財損下降53.5%，顯示透過精準打詐策略，針對不同客群反覆提醒易受騙手法，並隨時更新詐騙趨勢數據，加上員警勤走地方、深入社區宣導，已讓防詐觀念發揮實質成效。