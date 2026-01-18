格陵蘭不出售！　丹麥與格陵蘭同步遊行團結對抗川普

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普近來多次發言提及取得格陵蘭（Greenland），引發格陵蘭社群強烈不安與反彈。在丹麥的格陵蘭人因此發起「別碰格陵蘭」（Hands off Greenland）行動，於丹麥與格陵蘭多地同步舉行遊行。丹麥首都哥本哈根吸引上千人參與，隊伍最後集結在美國大使館前，高喊「格陵蘭不出售」、「格陵蘭屬於格陵蘭人」。

格陵蘭是格陵蘭人的

這場由格陵蘭社群發起的行動，於當地時間中午同步在哥本哈根、阿胡斯（Aarhus）、阿爾堡（Aalborg）、奧登斯（Odense）及格陵蘭首府努克（Nuuk）登場，訴求是向美國與國際社會清楚表達格陵蘭人的立場。哥本哈根活動在市政廳廣場集結，儘管天氣寒冷且濃霧瀰漫，仍湧入數千名支持格陵蘭主權的民眾，參與者包括丹麥人、格陵蘭人及部分外國人士。

格陵蘭人不想成為美國人

遊行發起人之一、格陵蘭人克里斯登森（Sika Nuunu Kristensen）向中央社表示，她與父親去年就曾因川普相關言論舉辦多場遊行，這次再度行動，是因川普近期持續對格陵蘭施壓。她指出，希望讓美國明白，格陵蘭人不想成為美國人，也反對以金錢交換領土與人民的想法，認為這樣的思維相當貶抑人格。

▲士兵們經過位於格陵蘭努克（Nuuk）的北極司令部（Arktisk Kommando）。（圖／達志影像／美聯社）



克里斯登森表示，格陵蘭目前擁有免費教育與醫療制度，也享有言論自由與自身語言文化，她憂心一旦成為美國一部分，這些權利恐難以維持。針對北大西洋公約組織（NATO）盟國因安全議題派兵進駐，她坦言情勢複雜，短期內或有其必要性，但仍希望格陵蘭未來能回到過往的寧靜。



格陵蘭「不出售」

另一名發起人、丹麥人法蘭森（Anders Franssen）表示，遊行旨在展現丹麥社會與格陵蘭站在一起的團結。他批評川普的態度不恰當，指出美國已在格陵蘭設有軍事基地，且以買賣方式談論格陵蘭人民的未來早已不合時宜。他也強調，丹麥與美國同為北約成員，彼此若因領土議題對立，將顯得相當荒謬。

居住在丹麥的格陵蘭人傑瑞森（Erik Hjerresen）表示，這是他首次參與示威，希望向美國傳達格陵蘭人團結一致、反對被「購買」的立場，並認為留在丹麥王國比加入美國更符合格陵蘭利益。

遊行最後在美國大使館前告一段落，群眾齊聲高喊「格陵蘭不出售」，強調格陵蘭的未來只能由格陵蘭人民自行決定。