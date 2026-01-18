伊朗最高領袖轟川普「應為傷亡負責」　誓言徹底擊潰叛亂者

▲哈米尼直指普必須為示威中的流血傷亡負起全責。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

伊朗近期因經濟困境爆發大規模示威，隨後演變成全國性的反政府動亂。伊朗最高領袖哈米尼於17日的演說中公開譴責，這場抗議是美國一手策劃的「陰謀」，更直指美國總統川普必須為示威中的流血傷亡負起全責。哈米尼強硬表示，伊朗政府絕對不會手下留情，誓言將「徹底擊潰煽動叛亂者」。

怒轟川普「國際罪犯」 哈米尼：美國試圖支配伊朗

根據《路透社》與《法新社》報導，哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在一場紀念宗教節日的演說中，對著成千上萬的支持者發表談話。他火力全開，直指川普親自介入這次的動亂，讓這次的「煽動叛亂」與以往不同，「我們認為，美國總統應對抗議造成的傷亡與損失，以及他對伊朗全國及人民提出的無端指控負起罪責。」

哈米尼更將川普形容為「犯罪者」，宣稱整起抗議背後全是美國的陰謀，目的在於削弱伊朗主權，「美國的目標是吞併伊朗，意圖將我們再次置於其軍事、政治和經濟的控制之下。」

「血色之夜」鎮壓慘烈 傳喪生人數破萬

這場示威最初是為了抗議經濟困頓，但迅速滾雪球般演變成反對伊斯蘭共和國（Islamic Republic）領導階層的運動，成為伊朗三年來規模最大的抗議浪潮。然而，當局隨即展開殘酷鎮壓，甚至在全國範圍內封鎖網路，導致內部資訊極難向外傳遞。

根據CBS引述內部消息指出，伊朗境內局勢極其慘烈，上週四更發生了所謂的「血色之夜」（The Night of Blood），據傳已有至少1.2萬人、甚至上看2萬人不幸喪生。資深駐外記者泰亞布（Imtiaz Tyab）描述，伊朗國內現在「被恐懼籠罩，且陷入深層哀慟」，甚至傳出有大量遺體被埋在無名塚內。

哈米尼誓言：徹底擊潰叛亂者 絕不手下留情

面對國際社會的譴責，哈米尼的態度依然強硬，甚至語帶威脅地表示，「我們無意將國家引向戰爭，但我們不會對國內罪犯手下留情。」他強調，在真主的恩典下，伊朗「必須徹底擊潰煽動叛亂者」，就像過去鎮壓所有挑戰政權的行動一樣。

目前已有數千名示威者被捕，且許多人正面臨死刑判決。泰亞布指出，儘管白天暫時恢復平靜，但每到深夜，伊朗各地的屋頂上仍會傳出陣陣「獨裁者去死」的怒吼，顯示民間怒火尚未停歇。

川普動作頻頻 感謝伊朗「取消處決」引發議論

針對伊朗局勢，川普則在白宮表示「救援即將到來」，並警告若伊朗政權執意處決示威者，美國將採取「非常強硬的行動」。川普更宣稱他獲得了「非常重要的消息來源」，指出伊朗已經停止殺戮。

令人感到意外的是，川普16日在前往海湖莊園（Mar-a-Lago）前，甚至公開感謝伊朗政府取消了800多人的處決計畫。雖然川普對此表示「尊敬」，但外界仍對伊朗境內的真實人權狀況深感憂慮。

美國行政部門表示，目前已準備好包含軍事打擊與網路戰爭在內的多項選項，以隨時因應伊朗局勢的變化。