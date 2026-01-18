　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗最高領袖轟川普「應為傷亡負責」　誓言徹底擊潰叛亂者

▲▼ 伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）（圖／路透）

▲哈米尼直指普必須為示威中的流血傷亡負起全責。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

伊朗近期因經濟困境爆發大規模示威，隨後演變成全國性的反政府動亂。伊朗最高領袖哈米尼於17日的演說中公開譴責，這場抗議是美國一手策劃的「陰謀」，更直指美國總統川普必須為示威中的流血傷亡負起全責。哈米尼強硬表示，伊朗政府絕對不會手下留情，誓言將「徹底擊潰煽動叛亂者」。

怒轟川普「國際罪犯」　哈米尼：美國試圖支配伊朗

根據《路透社》與《法新社》報導，哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在一場紀念宗教節日的演說中，對著成千上萬的支持者發表談話。他火力全開，直指川普親自介入這次的動亂，讓這次的「煽動叛亂」與以往不同，「我們認為，美國總統應對抗議造成的傷亡與損失，以及他對伊朗全國及人民提出的無端指控負起罪責。」

哈米尼更將川普形容為「犯罪者」，宣稱整起抗議背後全是美國的陰謀，目的在於削弱伊朗主權，「美國的目標是吞併伊朗，意圖將我們再次置於其軍事、政治和經濟的控制之下。」

「血色之夜」鎮壓慘烈　傳喪生人數破萬

這場示威最初是為了抗議經濟困頓，但迅速滾雪球般演變成反對伊斯蘭共和國（Islamic Republic）領導階層的運動，成為伊朗三年來規模最大的抗議浪潮。然而，當局隨即展開殘酷鎮壓，甚至在全國範圍內封鎖網路，導致內部資訊極難向外傳遞。

根據CBS引述內部消息指出，伊朗境內局勢極其慘烈，上週四更發生了所謂的「血色之夜」（The Night of Blood），據傳已有至少1.2萬人、甚至上看2萬人不幸喪生。資深駐外記者泰亞布（Imtiaz Tyab）描述，伊朗國內現在「被恐懼籠罩，且陷入深層哀慟」，甚至傳出有大量遺體被埋在無名塚內。

哈米尼誓言：徹底擊潰叛亂者　絕不手下留情

面對國際社會的譴責，哈米尼的態度依然強硬，甚至語帶威脅地表示，「我們無意將國家引向戰爭，但我們不會對國內罪犯手下留情。」他強調，在真主的恩典下，伊朗「必須徹底擊潰煽動叛亂者」，就像過去鎮壓所有挑戰政權的行動一樣。

目前已有數千名示威者被捕，且許多人正面臨死刑判決。泰亞布指出，儘管白天暫時恢復平靜，但每到深夜，伊朗各地的屋頂上仍會傳出陣陣「獨裁者去死」的怒吼，顯示民間怒火尚未停歇。

川普動作頻頻　感謝伊朗「取消處決」引發議論

針對伊朗局勢，川普則在白宮表示「救援即將到來」，並警告若伊朗政權執意處決示威者，美國將採取「非常強硬的行動」。川普更宣稱他獲得了「非常重要的消息來源」，指出伊朗已經停止殺戮。

令人感到意外的是，川普16日在前往海湖莊園（Mar-a-Lago）前，甚至公開感謝伊朗政府取消了800多人的處決計畫。雖然川普對此表示「尊敬」，但外界仍對伊朗境內的真實人權狀況深感憂慮。

美國行政部門表示，目前已準備好包含軍事打擊與網路戰爭在內的多項選項，以隨時因應伊朗局勢的變化。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 2 7756 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賓士豪車「4出尾管排氣管」炸街！　飆123分貝慘了
伊朗最高領袖認了！　證實數千人慘死
周杰倫慶47歲生日「結婚11年」　甜摟昆凌放閃
美軍遇襲3死「鷹眼行動」反擊　狙殺蓋達資深領袖
一秒回台灣！日公廁竟見「衛福部告示」
滿頭血畫面曝光！　美共和黨參選人遭利刃刺傷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美情報曝光！伊朗準備「攻擊美軍基地」　川普警告：絕對強力反擊

伊朗最高領袖認了！　證實示威「數千人慘死」

報復美軍遇襲3死！美軍展開「鷹眼行動」反擊　狙殺蓋達資深領袖

滿頭血畫面曝光！　共和黨參選人抗議現場「遭利刃刺傷頭」

印尼小飛機「急速俯衝」失聯！　機上11人生死未卜

伊朗最高領袖轟川普「應為傷亡負責」　誓言徹底擊潰叛亂者

格陵蘭不出售！　丹麥與格陵蘭同步遊行團結對抗川普

川普祭關稅搶格陵蘭　英法瑞典丹麥歐盟齊反彈

川普關稅施壓格陵蘭議題　芬蘭總統緊急應對

快訊／川普宣布對歐洲多國「課10%關稅」　直到買下格陵蘭

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

台灣大道嚴重車禍！自小客對撞衝進騎樓　車毀5人傷恐怖畫面曝

台灣大道嚴重車禍！自小客對撞衝進騎樓　車毀5人傷恐怖畫面曝

金門替代役男穿警服嗆「去申訴2077」　漁會：對方先鬧事

萌兔「屁屁飛彈」重擊鏟屎官　發射前還先跳舞計算彈道

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

美情報曝光！伊朗準備「攻擊美軍基地」　川普警告：絕對強力反擊

伊朗最高領袖認了！　證實示威「數千人慘死」

報復美軍遇襲3死！美軍展開「鷹眼行動」反擊　狙殺蓋達資深領袖

滿頭血畫面曝光！　共和黨參選人抗議現場「遭利刃刺傷頭」

印尼小飛機「急速俯衝」失聯！　機上11人生死未卜

伊朗最高領袖轟川普「應為傷亡負責」　誓言徹底擊潰叛亂者

格陵蘭不出售！　丹麥與格陵蘭同步遊行團結對抗川普

川普祭關稅搶格陵蘭　英法瑞典丹麥歐盟齊反彈

川普關稅施壓格陵蘭議題　芬蘭總統緊急應對

快訊／川普宣布對歐洲多國「課10%關稅」　直到買下格陵蘭

黃崇仁員工信提1承諾　力積電賣銅鑼廠給美光「AI時代關鍵轉型」

美情報曝光！伊朗準備「攻擊美軍基地」　川普警告：絕對強力反擊

機場拿錯行李恐需付交還費用　4國籍航空作法一次看

投資前先把自己當「公司」經營　吳淡如：停止學習=市值折舊

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

賓士豪車「4出尾管排氣管」炸街！聲浪飆123分貝　遭警攔檢吞罰單

砸錢砸到被討厭！　道奇遭美媒點名「北美最令人厭惡球隊」

驚見玉木宏出戰柔道比賽！「超猛一招」秒殺對手奪銅　網震撼：小看他

伊朗最高領袖認了！　證實示威「數千人慘死」

「自律女神」謝金燕又曬超狂腹肌　穩瘦關鍵：身體代謝顧好其他努力才有效

胡瓜曝張菲難復出「沒電視台養得起」　陳亞蘭：希望豬大哥也復出（？

國際熱門新聞

川普宣布對歐洲多國「課10%關稅」

馬斯克告OpenAI、微軟　索賠4.2兆元

全世界「唯一沒有紅綠燈」首都曝光！　裝完又拆掉了

台灣「全球第一國」享232關稅優惠　南韓嚇瘋了

報復美軍遇襲3死　美軍狙殺蓋達資深領袖

川普硬吞格陵蘭恐燒22兆！丹麥多地爆示威

BTS開唱釜山旅宿最多「飆漲10倍」　遭總統點名！

高塔突一截截斷掉！拆除工人墜亡

中國嚴審對日稀土出口　要交代流向

畫面曝　共和黨參選人遭利刃刺傷頭

台人命喪柬埔寨！飛車逃逸「撞進民宅」

機票食宿全包！　26歲台男赴日當車手遭逮

川普祭關稅搶格陵蘭　英法瑞典丹麥歐盟齊反彈

太子集團詐騙全球　行賄中國官員證據曝光

更多熱門

相關新聞

格陵蘭不出售！　丹麥與格陵蘭同步遊行團結對抗川普

格陵蘭不出售！　丹麥與格陵蘭同步遊行團結對抗川普

美國總統川普近來多次發言提及取得格陵蘭（Greenland），引發格陵蘭社群強烈不安與反彈。在丹麥的格陵蘭人因此發起「別碰格陵蘭」（Hands off Greenland）行動，於丹麥與格陵蘭多地同步舉行遊行。丹麥首都哥本哈根吸引上千人參與，隊伍最後集結在美國大使館前，高喊「格陵蘭不出售」、「格陵蘭屬於格陵蘭人」。

川普祭關稅搶格陵蘭　英法瑞典丹麥歐盟齊反彈

川普祭關稅搶格陵蘭　英法瑞典丹麥歐盟齊反彈

川普關稅施壓格陵蘭議題　芬蘭總統緊急應對

川普關稅施壓格陵蘭議題　芬蘭總統緊急應對

川普宣布對歐洲多國「課10%關稅」

川普宣布對歐洲多國「課10%關稅」

川普硬吞格陵蘭恐燒22兆！丹麥多地爆示威

川普硬吞格陵蘭恐燒22兆！丹麥多地爆示威

關鍵字：

伊朗軍武國際軍武哈米尼川普北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

「GG爛掉了！」男約砲癢炸沖熱水　內褲黏肉撕不開

高雄女嗆「有種你就摸啊」竟被醉友拉到巷子裡性侵　法官判他無罪

快訊／01:01宜蘭近海規模4.7「極淺層地震」　最大震度4級

洪詩幫失智公公「把屎把尿」大伯致謝舊文被翻出

凌晨01：01地牛翻身！台北有感

下周變天「北東濕冷」　強冷空氣急凍5天

川普宣布對歐洲多國「課10%關稅」

快訊／一路燒到8樓　桃園民宅凌晨火警

滷味送達只拍照　外送員假送達真吞餐

林宸佑遭押當天「賴品妤放福利送寫真集」！　網：這是慶祝文吧

中天主播淪洩密橋樑！花錢找9軍人買國防機密

林志玲與年輕男子現身日本看展　男方身分曝光

從五星旗投共片開始　一路追查到林宸佑

快訊／8級強風！　明變天轉雨

5萬坪僅8保全！色狼機房性侵少女賣場判賠

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面