新北通緝犯租車毒駕遭逮　身懷大量毒品…機車還藏改造槍彈

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊警分局昨（14日）深夜執行勤務時，發現一輛租賃車違規變換車道，上前攔查後，不僅揪出駕駛23歲黃姓男子是身背3年刑期的詐欺通緝犯，更接連在他身上、車內及藏匿的機車中，查獲大量毒品及具殺傷力的改造手槍。全案依槍砲、毒品及公共危險罪移送新北地檢署偵辦，通緝部分依法解送歸案。

▼黃姓通緝犯毒駕還藏大量毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新莊分局光華派出所員警昨天深夜，行經新莊區四維路一帶，發現一輛租賃小客車變換車道未打方向燈，行跡可疑，隨即鳴笛攔停。盤查過程中，駕駛黃姓男子神情緊張，經身分比對，赫然發現他竟是台中地檢署在1月15日正式發布的詐欺通緝犯，且須入監執行3年有期徒刑。

警方隨即對黃男進行搜索，當場在他身上及租賃車內，搜出包含卡西酮（喪屍煙彈成分）、安非他命、K他命等多樣毒品。經唾液快篩後也呈毒品陽性反應，涉嫌毒駕，警方當場扣車並將他帶回偵辦。

黃男被逮後主動供稱還有一把槍在機車裡，於是今（15日）凌晨，警方循線在新莊區一處停車場內尋獲黃男的機車，並打電話把熟識的機車行老闆叫起床，協助打開鎖住的置物箱，順利查獲一把改造手槍、彈匣1個以及20顆9毫米子彈。訊後依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品罪及公共危險（毒駕）等罪，將黃男移送新北地檢署偵辦，通緝部分則解送台中地檢署歸案。

▼黃姓通緝犯毒駕車內還藏大量毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▼黃姓通緝犯放停車場的機車還搜出改造手槍及子彈 。（圖／記者陳以昇翻攝）