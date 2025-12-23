趙婷曝友人「留50萬房貸」不還！背後原因曝光　竟能降低遭詐風險

▲趙婷透露友人刻意留下50萬元房貸未還，目的是降低遭詐風險。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



記者柯振中／綜合報導

金鐘藝人趙婷過去曾以兒童節目《只要我長大》拿下第22屆金鐘獎，也曾主持廣播節目、參與團體「音樂磁場」錄音，並擔任金鐘、金曲獎評審。她今（19）日在臉書分享朋友的另類理財經驗，透露對方刻意留下50萬元房貸未還清，目的竟是為了降低成為詐騙集團目標的風險，引發網友熱烈討論。

一般人若背負房貸多年，往往期待能早日清償，但趙婷轉述友人說法指出，有律師提醒「房貸繳清，不等於風險結束，有時反而是另一個風險的開始」。從法律層面來看，當房貸還清並完成抵押權塗銷後，房屋即成為完全無抵押資產，看似擁有完整產權，卻也可能因此暴露在更高風險中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

無抵押成破口

趙婷指出，對詐騙集團而言，沒有銀行把關的房屋反而是最理想的下手目標。只要設計合理情境，讓屋主在緊張、疲憊或尚未全面思考時簽名畫押，房子就可能被抵押、過戶，甚至遭到變賣。她也強調，中年之後並非變笨，而是更容易受到情境影響，問題不在智商、學歷或社會經驗。

▲趙婷透露友人刻意留下50萬元房貸未還，目的是降低遭詐風險。（示意圖／免費圖庫PhotoABC）



銀行成第二道防線

因此，許多律師反而建議民眾不要急著塗銷抵押權。只要房屋仍有房貸存在，任何設定、過戶或權利異動，銀行都會成為「第二道防線」，即便這層防線不完美，但多一次詢問、多一次查核、拖延一點時間，往往就是阻止詐騙成功的關鍵。

即便實質上已將房貸繳清，仍可選擇暫不辦理塗銷，視為一種現實的風險管理方式。趙婷也提醒，許多人花了一輩子才買下一間房，卻可能因為一個錯誤的簽名而瞬間失去。貼文曝光後，不少網友分享自身經驗，表示早已付清房貸卻多年未辦塗銷，也有人留言稱「這做法真的很聰明」、「又學到一個重要觀念」。