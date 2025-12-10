阿北看「玉石直播」全信了！想投資10萬賺大錢　行員報警阻詐

▲屏東警分局員警阻止陳男被騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市農會行員發75歲陳姓男子臨櫃提領大筆現金卻說不清用途，疑似遭詐騙，行員立即通報屏東警分局；警方獲報到場了解，發現他因加入網友推薦的直播平台，被宣稱「香港玉石開石可翻倍獲利」的話術深深洗腦，準備提領10萬元加碼投資。警方檢視其對話與投資訊息，研判為典型假投資詐騙，並與行員耐心勸阻，成功阻止匯款。

屏東警分局民和派出所日前接獲屏東市農會報案，行員發現一名75歲陳姓男子臨櫃提領大筆現金，神情緊張，且未能清楚說明用途，疑似遭詐。



警員賴柏宇、林枻翰立即到場了解，陳姓老翁經網友介紹加入直播平台投資「香港玉石公司」，網友聲稱玉石開石後價格上漲，只要加碼就能獲利翻倍，種種說詞使陳翁深信不疑，而至農會提領資金準備進行投資。



警方隨後查看陳男的手機對話紀錄及投資訊息，研判與近年常見的「假投資」詐騙手法高度一致，於是向他說明此為詐騙集團常見手法，以高獲利、假專家直播為誘餌進行「假投資真詐財」，在與農會行員一同耐心勸阻下，他終於發現自己受騙，當場取消提領，成功保住新臺幣10萬元。



分局長林明波呼籲，網路投資務必透過合法平台，切勿聽信「高獲利、零風險」等話術，也不要加入不明投資群組或點擊陌生連結。如有疑問可撥打165反詐騙專線求證，避免落入陷阱。