國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

比薪水更重要！　股神巴菲特建議年輕人「這樣找工作」

▲▼ 股神巴菲特（Warren Buffett）經營的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）公司5日舉行年度股東大會。（圖／路透社）

▲ 股神巴菲特已於去年底退休。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合報導

95歲股神巴菲特（Warren Buffett）去年底卸任「波克夏海瑟威」（Berkshire Hathaway）執行長前，對剛踏入職場的年輕人提出求職建議，「不要太擔心起薪，但要非常謹慎選擇為誰工作，因為你會不知不覺染上周遭人的習慣。」

工作夥伴決定人生

回顧超過80年的職業生涯，巴菲特強調早期5位老闆對自己的深遠影響。他建議年輕人，務必尋找值得追隨的領導者，「如果能找到很棒的共事對象，那就是你該去的地方。」雖然不可能每個決定都正確，但你的人生發展方向，必然會朝向你所欣賞、與你成為朋友的那群人靠攏。

跟你比優秀的人來往

儘管功成名就，巴菲特仍堅持置身於各方面比自己優秀的人群中，他認為這正是成功的秘訣，「最好跟比你更優秀的人相處。選擇行為表現比你好的夥伴，你自然會朝那個方向發展。」

▼巴菲特在「2025波克夏股東大會」演說。（圖／路透）

▲▼94歲的股神巴菲特在「2025波克夏股東大會」演說。（圖／路透）

對於渴望成為富翁，或追求成功職涯的年輕人，他也提出簡單明確的行動方案，那就是找到自己真正擅長的技能，並且全力以赴，即使過程中犯錯也不要害怕。巴菲特去年接受CBS採訪時說，「首先搞清楚你的優勢，然後選對合作夥伴，並且不要害怕犯錯。」

現實挑戰但別放棄

巴菲特深知殘酷就業市場及經濟衰退帶來的挑戰，但他仍認為年輕人的最佳出路，就是找到自己熱愛的工作及老闆，才能走得長久。他在2021年股東信寫道，「我一直鼓勵年輕人在自己喜歡的領域中，找到理想的工作環境和共事對象，就像他們根本不需要為錢工作一樣。」他坦承經濟現實可能干擾這種理想求職方式，但仍呼籲年輕人永遠不要放棄追尋，「因為當你找到那種工作時，你將不再是在『工作』。」

▼巴菲特的理財與人生哲學，為人津津樂道。（圖／路透）

▲美國「股神」巴菲特（Warren Buffett）。（圖／路透社）

從賣可樂到掌管兆元企業

巴菲特領導1兆美元規模的控股公司「波克夏海瑟威」已逾50年，去年底正式交棒給長期副手阿貝爾（Greg Abel）。

巴菲特的職涯軌跡充滿傳奇色彩。13歲時靠著挨家挨戶賣可樂、替《華盛頓郵報》送報紙賺取零用錢，大學畢業後進入父親經營的證券公司巴菲特-福爾克公司（Buffett-Falk & Co.）工作，隨後轉往格雷厄姆·紐曼公司（Graham-Newman Corp.）擔任證券分析師。

憑藉獨到眼光與投資技巧，他32歲就累積相當於現今1000萬美元的財富，之後持續在商場叱吒風雲，2008年成為全球首富，目前身價高達1500億美元。

01/09

490 2 6322 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

熬過低潮才會沸騰　創業家勉失業者煮出人生好滋味

熬過低潮才會沸騰　創業家勉失業者煮出人生好滋味

為協助失業民眾重拾轉職信心，虎尾就業中心今（8）日舉辦創業歷程分享講座，邀請在地餐飲品牌「八方雲集」、「火鍋世家」及「健康那件小事」加盟主鄭加成，與正處職涯迷惘期的民眾面對面交流。以「危機就是轉機」為主題，從真實經歷出發，鼓勵失業者將眼前困境視為重新整理人生方向的契機，為寒冬中的職涯點起一盞溫暖火光。

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方

13職業「需求暴增」　年薪飆破300萬

想斜槓卻不知怎麼做？5個方法必學

想變有錢？調查曝億萬富豪「致勝習慣」

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

Toro唱一半..《雪天使》王宇婕來了！ 　牛奶.坤達謝粉絲沒去大巨蛋看小鮮肉XD

「一定要去！」黃國昌團待華府時間不到1天　錢都由民眾黨負擔

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

肇事畫面曝！男星楊傑宇開車左轉撞斑馬線行人　搶救10天傷重不治

