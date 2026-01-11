比薪水更重要！　股神巴菲特建議年輕人「這樣找工作」

▲ 股神巴菲特已於去年底退休。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合報導

95歲股神巴菲特（Warren Buffett）去年底卸任「波克夏海瑟威」（Berkshire Hathaway）執行長前，對剛踏入職場的年輕人提出求職建議，「不要太擔心起薪，但要非常謹慎選擇為誰工作，因為你會不知不覺染上周遭人的習慣。」

工作夥伴決定人生

回顧超過80年的職業生涯，巴菲特強調早期5位老闆對自己的深遠影響。他建議年輕人，務必尋找值得追隨的領導者，「如果能找到很棒的共事對象，那就是你該去的地方。」雖然不可能每個決定都正確，但你的人生發展方向，必然會朝向你所欣賞、與你成為朋友的那群人靠攏。

跟你比優秀的人來往



儘管功成名就，巴菲特仍堅持置身於各方面比自己優秀的人群中，他認為這正是成功的秘訣，「最好跟比你更優秀的人相處。選擇行為表現比你好的夥伴，你自然會朝那個方向發展。」

▼巴菲特在「2025波克夏股東大會」演說。（圖／路透）

對於渴望成為富翁，或追求成功職涯的年輕人，他也提出簡單明確的行動方案，那就是找到自己真正擅長的技能，並且全力以赴，即使過程中犯錯也不要害怕。巴菲特去年接受CBS採訪時說，「首先搞清楚你的優勢，然後選對合作夥伴，並且不要害怕犯錯。」

現實挑戰但別放棄



巴菲特深知殘酷就業市場及經濟衰退帶來的挑戰，但他仍認為年輕人的最佳出路，就是找到自己熱愛的工作及老闆，才能走得長久。他在2021年股東信寫道，「我一直鼓勵年輕人在自己喜歡的領域中，找到理想的工作環境和共事對象，就像他們根本不需要為錢工作一樣。」他坦承經濟現實可能干擾這種理想求職方式，但仍呼籲年輕人永遠不要放棄追尋，「因為當你找到那種工作時，你將不再是在『工作』。」

▼巴菲特的理財與人生哲學，為人津津樂道。（圖／路透）



從賣可樂到掌管兆元企業

巴菲特領導1兆美元規模的控股公司「波克夏海瑟威」已逾50年，去年底正式交棒給長期副手阿貝爾（Greg Abel）。

巴菲特的職涯軌跡充滿傳奇色彩。13歲時靠著挨家挨戶賣可樂、替《華盛頓郵報》送報紙賺取零用錢，大學畢業後進入父親經營的證券公司巴菲特-福爾克公司（Buffett-Falk & Co.）工作，隨後轉往格雷厄姆·紐曼公司（Graham-Newman Corp.）擔任證券分析師。

憑藉獨到眼光與投資技巧，他32歲就累積相當於現今1000萬美元的財富，之後持續在商場叱吒風雲，2008年成為全球首富，目前身價高達1500億美元。