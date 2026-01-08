　
政治

桃園2023就推免費營養午餐！　張善政曝心聲：大家終於都往同方向走

▲張善政談免費營養午餐政策。（圖／翻攝自Facebook／張善政）

▲張善政談免費營養午餐政策。（圖／翻攝自Facebook／張善政）

記者郭運興／台北報導

台北、台中、基隆、高雄等各縣市近日陸續宣布實施國中小學營養午餐免費政策。對此，2023年就推出該政策的桃園市長張善政表示，自己第一個反應不是「我們早就做了」，而是大家終於都往同一個方向走了，自己在2022年競選就提出免費營養午餐、上任百日內就拍板，「好的政策，受惠的是全民」，當時曾受到的挑戰和質疑，期待因社會共識的建立，不再有人用有色眼鏡看待這項政策，因為站在孩子面前，政治真的可以退後一點。

張善政表示，這幾天看到台北、台中、高雄陸續宣布國中小營養午餐免費，自己第一個反應不是「我們早就做了」，而是終於，大家都往同一個方向走了。

張善政表示，桃園在2023年率先推出的時候，說真的，並不輕鬆。當時敲腦袋盤算，錢從哪裡來？會不會排擠到其他必要支出？品質怎麼顧？怎麼運作才可長可久？

張善政說，那段時間，外界也有質疑的聲音，但他們的堅持很純粹，如果連孩子每天中午這一餐，都不願意分擔，那還談什麼照顧下一代。

張善政指出，自己在2022年競選時就提出免費營養午餐，不是因為好聽、會加分，而是看到太多家長的日常，物價一直漲、薪水不一定跟得上，孩子長得快、花費也跟著快，少子化的時代，孩子更少了，但家庭的負擔沒有比較少。

張善政認為，既然每一個孩子都更珍貴，公共政策就應該更站得出來。因此自己趕在上任百日內就拍板，因為只要慢一年，就等於讓一整屆孩子少一年的照顧，也讓家長多一年的壓力，與其如此，那自己寧願壓力在市府這邊。

張善政說，這兩年物價繼續上來，自己也很清楚，補助如果停在原地，餐盒裡的內容就會被擠壓，孩子正在長的這幾年，營養不能打折，因此市府兩度提升補助上限，提高到目前的每餐51元。

張善政指出，他們也結合農業局做食農教育，把桃園在地的黑豬肉、蓮藕、綠竹筍放進菜單，讓孩子在最適合的季節吃到最好的食材，也順便認識家鄉、親近土地；食安的把關更不用說，孩子每天入口的東西，沒有妥協的餘地。

「好的政策，受惠的是全民」。張善政強調，越多不分藍綠的縣市跟進，就會有越多孩子被照顧到，當時自己曾受到的挑戰和質疑，期待因社會共識的建立，不再有人用有色的眼鏡看待這項政策，因為站在孩子面前，政治真的可以退後一點。

最後，張善政表示，謝謝每一位家長的辛苦，也謝謝學校、營養師、廚工和第一線夥伴，讓免費營養午餐不只是一紙政策，而是每天中午熱騰騰的一份心意，孩子的成長只有一次，能替他們多扛一點、讓家庭少煩一點，自己覺得很值得。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【黃金救援時間】飛官辛柏毅有無跳傘逃生成謎　空勤不分日夜持續搜救中

