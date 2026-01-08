營養午餐3年前就免費　北中高跟進！張善政：樂見大家往同方向走

▲桃園市2023年率先推出國中小免費營養午餐政策，市長張善政實際到小學與小學生享用營養午餐。（資料照／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

台北、台中與高雄市最近陸續宣布推動公立國中小免費營養午餐政策，桃園市長張善政稍早在臉書中表示，第一個反應不是「我們早就做了」，而是「終於，大家都往同一個方向走了」，他強調，孩子正在長的這幾年，營養不能打折，好的政策，受惠的是全民。

張善政指出，「桃園在2023年率先推出的時候，說真的，並不輕鬆。當時我們敲腦袋盤算，錢從哪裡來？會不會排擠到其他必要支出？品質怎麼顧？怎麼運作才可長可久？那段時間，外界也有質疑的聲音，但我們的堅持很純粹。如果連孩子每天中午這一餐，我們都不願意分擔，那我們還談什麼照顧下一代」。

張善政強調，「我在2022年競選時就提出免費營養午餐，不是因為好聽、會加分，而是我看到太多家長的日常，物價一直漲、薪水不一定跟得上，孩子長得快、花費也跟著快。少子化的時代，孩子更少了，但家庭的負擔沒有比較少。既然每一個孩子都更珍貴，公共政策就應該更站得出來」。

他強調，因此趕在上任百日內就拍板，因為只要慢一年，就等於讓一整屆孩子少一年的照顧，也讓家長多一年的壓力。與其如此，那我寧願壓力在市府這邊。這兩年物價繼續上來，我也很清楚，補助如果停在原地，餐盒裡的內容就會被擠壓。孩子正在長的這幾年，營養不能打折，因此市府兩度提升補助上限，提高到目前的每餐51元。

▲市長張善政臉書剛剛貼文有關北高中都推動國中小學免費午餐政策，感覺終於大家都往同一方向走。（圖／翻攝自張善政臉書）

張善政認為，我們結合農業局做食農教育，把桃園在地的黑豬肉、蓮藕、綠竹筍放進菜單，讓孩子在最適合的季節吃到最好的食材，也順便認識家鄉、親近土地；食安的把關更不用說，孩子每天入口的東西，沒有妥協的餘地，好的政策，受惠的是全民。

越多不分藍綠的縣市跟進，就會有越多孩子被照顧到。當時我曾受到的挑戰和質疑，期待因社會共識的建立，不再有人用有色的眼鏡看待這項政策。因為站在孩子面前，政治真的可以退後一點。謝謝每一位家長的辛苦，也謝謝學校、營養師、廚工和第一線夥伴，讓免費營養午餐不只是一紙政策，而是每天中午熱騰騰的一份心意。孩子的成長只有一次，能替他們多扛一點、讓家庭少煩一點，我覺得很值得。