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紫青商會參訪基隆消防局　慷慨捐10萬支持救災救護

▲紫青商會參訪基隆消防局。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲紫青商會參訪基隆消防局。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

「紫青商會」於昨（15日）由總會長郭金耀率領紫青商會一行共40多位成員，拜會基隆市消防局，並於會中致贈消防局10萬元，以實際行動支持消防救災及救護工作，代表對於消防同仁的肯定與付出，捐贈儀式由消防局長游家懿代表接受。

在參訪的過程中，紫青商會成員參觀消防局救災救護指揮科，由指揮科小隊長吳柏賢介紹消防局的組織架構與日常勤務。基隆市消防局設有火災預防、災害搶救、災害管理、緊急救護、火災調查、指揮、督察及行政等多個業務科室。近年來每年處理的火災案件平均約3百多件，救護案件平均約2萬件，消防人員面臨高度的壓力與挑戰。

▲紫青商會參訪基隆消防局。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲紫青商會總會長郭金耀（左）、基隆市消防局長游家懿（中）。

紫青商會總會長郭金耀表示，紫青商會自2019年成立，由中、港、台三地的企業精英組成，秉持「取之於社會，用之於社會」的核心價值。未來將推動國內外商業交流、紫青論壇、環保公益及偏鄉醫療等多元活動。這次有機會可以參訪基隆市消防局，對於消防人員平日在救災救護工作的盡心感到敬佩之意。

消防局長游家懿表示，紫青商會成員都是社會的菁英，感謝這次有機會可以參訪消防局，了解消防工作的任務內容，消防局將持續強化救災救護能量，守護市民生命財產安全。

▲紫青商會參訪基隆消防局。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲紫青商會參訪基隆消防局。（圖／記者郭世賢翻攝）

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