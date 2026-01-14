快訊／助太子集團洗錢第8波搜索　帛琉渡假村登記負責人遭約談

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦太子集團跨國洗錢案，發現集團主嫌陳志利用位於帛琉的豪華渡假村當水房，專案小組日前拘提渡假村老闆、國安局退役的軍官石濱芳，訊後諭令120萬元交保，檢察官14日再指揮調查局基隆市調站搜索並約談渡假村曾姓負責人，釐清太子集團在度假村運作情形。

▲帛琉愛萊森林渡假村園老闆石濱芳因涉入太子集團洗錢案已被交保120萬元。（資料照／記者劉昌松攝）

美國司法部2025年10月起訴太子集團主席陳志，涉嫌操控跨國殺豬盤詐欺犯罪，並在全球設立多處據點洗錢漂白，多國司法單位啟動偵辦，陳志日前已在柬埔寨落網，被移送中國。

北檢主任檢察官林彥均、檢察官謝仁豪指揮警調組成專案小組，查出太子集團在2017年左右開始，在台成立10多家人頭公司建立洗錢據點，期間因負責管理資產的張剛耀私吞資金逃匿，集團主席陳志改派親信李添親自來台督導，新加坡籍會計陳秀玲則負責資金調度與查核。

在李添運作下，太子集團在台犯罪主要分為4個部分，包括以海外公司申請OBU帳戶洗錢，以假交易方式把贓款匯入台灣購買和平大院豪宅和超跑漂白贓款，另外成立尼爾創新等公司招聘工程師設計非法博弈網站，並透過雪茄館Cigar Vie掩護進行地下匯兌。

此外，太子集團疑似為了避免原本設在柬埔寨的總部遭掃蕩，趁著2019年新冠疫情重創國際旅遊的機會，另外透過遊艇公司老闆吳逸先，買下營運狀況不佳的帛琉愛萊森林度假村，把豪華客房當成詐騙水房，而這間原本由石濱芳經營的度假村，目前就登記在台籍曾姓男子名下。

累計太子集團涉案被告已有9人因涉嫌洗錢、賭博、組織犯罪嫌疑重大遭到聲押禁見獲准，分別是負責開設人頭公司協調集團業務的操盤手王昱堂、天旭國際公司人資長辜淑雯、案發後幫忙藏匿超跑豪車的李守禮與邱子恩、天旭財務主管陳麗珊、尼爾創新公司負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、涉及利用遊艇洗錢的玄古管理顧問公司負責人王俊國，以及Cigar Vie老闆胞兄陳韋志。