雲林消防、義消57人獲楷模表揚　張麗善致敬第一線英雄

▲今年共有57位消防與義消人員獲選楷模，現場氣氛隆重溫馨。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣消防局於今（10）日舉辦第七屆「消防及義消楷模人員表揚典禮」，由縣長張麗善與雲林縣議會議長、同時也是雲林義消總隊總隊長的黃凱，親自向長年站在第一線、守護縣民安全的消防與義消夥伴致上最高敬意。今年共有57位消防與義消人員獲選楷模，表揚他們在公共安全守護上的無私奉獻。

縣府指出，雲林近年在城市治理與永續發展成果屢獲肯定，在亞太暨台灣永續行動獎更一舉奪下三十七座獎項，其中消防局推動的「韌性消防、永續雲林」專案，同時獲得台灣永續行動獎（TSAA）與亞太永續行動獎（APSAA）雙銀肯定，展現消防專業與永續治理並進的成果。

此次獲表揚的楷模中，不乏令人動容的第一線故事。消防楷模謝國楨過去擔任口湖分隊長期間，長年深耕地方防救災與公共安全治理，面對重大火警與高風險救援任務，屢次沉著指揮、穩定全局；目前接掌高鐵分隊首任分隊長，肩負守護縣內重要交通節點安全的重任，成為關鍵防救災體系的重要支柱。

義消楷模沈儀在則是北五義消分隊創隊分隊長，十五年來默默投入義消組織經營、後勤建設與各項災害救援，不論是在第一線出勤，或是幕後協調支援，始終是地方最穩定、最可靠的義消後盾。

鳳凰救護義消楷模彭煜程來自六合鳳凰救護分隊，高中三年級即加入鳳凰義消行列，投入緊急救護與協勤工作，目前就讀國立雲林科技大學三年級，是雲林縣楷模表揚史上最年輕的義消楷模之一。年紀輕輕便選擇承擔守護生命的責任，也象徵雲林消防民力世代傳承、希望不斷。

縣府強調，守護縣民安全的同時，也持續加大對消防建設與人員福利的投資。近年已投入超過兩億元，新建虎尾高鐵與四湖消防分隊；2025至2026年間再編列七千萬元，強化消防車輛與救災能量，完成四十四部救護車汰換，並全面更新義消消防衣。同時，義消平安保險、協勤津貼與獎勵金水準持續提升，整體保障已名列全國前段班。

張麗善表示，消防不僅是一份工作，更是一份使命，正因為消防與義消夥伴日夜守護，雲林才能一次次平安度過風災、水患與火警，讓縣民安心生活。縣府未來將持續推動廳舍建設、車輛汰換、智慧防救科技與福利制度優化，與第一線人員攜手打造安全、永續且具韌性的幸福雲林。

