「火災現場捨我其誰」 屏縣消防李炯佑+丁宇榮榮獲鳳凰獎

▲屏東縣消防局李炯佑及義消副分隊長丁宇榮獲113年「鳳凰獎」消防及義消楷模。（圖／屏東縣政府消防局提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府消防局屏二分隊分隊長李炯佑及屏二義消副分隊長丁宇榮獲113年「鳳凰獎」消防及義消楷模，兩名得獎人平時對於各項救災救護工作具備冒險犯難、捨我其誰的精神，於114年1月14日獲總統賴清德接見；賴總統除祝賀得獎人之外，並表示再過幾天就是「119消防節」，他要向全國的消防、義消、防火宣導、救護以及災害防救的志工說一聲「消防節快樂」，得獎人隨後再至行政院接受院長卓榮泰頒獎表揚合影留念。

屏二分隊長李炯佑，服務年資22年，任職期間曾參與112年明揚工廠火警救援、真便宜汽車百貨火警、萬丹鄉富統公司火警等大小火警，執行各項搶救勤務皆盡心盡力，圓滿成功達成任務。

李員同時也是緊急救護教官與化學災害搶救教官，於消防署擔任特考班、警專教官，致力於教育英才，傳承後進；另他於核子事故演習、縣府防災演練、消防局防火宣導均擔任現場主持人，對於提升消防正面形象不遺餘力，綜觀李員消防生涯，表現十分優秀，足為消防人員表率。

屏二義消副分隊長丁宇，義消年資26年，曾參與112年明揚工廠火警救援、真便宜汽車百貨火警、屏東市資源回收場火警等大小火警；另外參加全國義消競技大賽，榮獲全國第二名佳績；另外也支援98年八八風災搜救勤務、105年台南維冠大樓地震搜救勤務，值勤期間丁員熱心奉獻，表現十分優秀，足為表率。