增加繩索救援技能　基隆特搜隊赴桃園集訓...提升應變能力

▲基隆特搜隊赴桃園強化繩索救援技能。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市消防局於1月7日至9日派遣12名特種搜救隊員，前往桃園防災教育館參加為期3天的繩索救援專業訓練，以提升隊員於都市或野外災害現場中，徒步接近受困者並利用繩索器材安全轉移至安全地點的能力。

消防局表示，此次訓練聚焦於提升特搜隊的專業技術與團隊合作默契，確保在重大事故發生時能迅速應對並高效救援。課程內容模擬多種高難度救援情境，包括低岩角拖拉、高固定架設、跨距交叉拖拉等進階技巧，並於複雜地形中進行實地演練。

參訓隊員攜帶基隆市消防局新採購的專業裝備，如Clutch、Capto、紅犀牛Max、CMC繩索裝備袋及TEXORA mamba black等，進行實際操作演練，展現其在艱困地形中的應用與應變能力。

此外，訓練特別邀請來自新竹及苗栗的教官進行指導，強調安全操作的重要性。教官提醒隊員在架設繩索系統時，需多次確認系統的穩定性，並盡量縮短救援時間，以迅速穩定傷患，減少二次傷害，貫徹「以人為本」的救援原則。

基隆市消防局長游家懿表示，特搜隊秉持「專業、效率、使命必達」的宗旨，不斷加強日常訓練及專業技能。透過此類專業訓練，進一步強化特搜隊的實戰能力，確保在災害現場中發揮最佳表現。