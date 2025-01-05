　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林57消防楷模榮耀綻放　張麗善承諾持續提升安全保障

▲雲林縣消防局辦理第六屆「消防及義消楷模人員表揚典禮」，雲林縣長張麗善出席肯定並感謝今年度消防及義消楷模。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林縣消防局辦理第六屆「消防及義消楷模人員表揚典禮」，雲林縣長張麗善出席肯定並感謝今年度消防及義消楷模。（圖／記者王悉宇攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林縣消防局今（4）日辦理第六屆「消防及義消楷模人員表揚典禮」，雲林縣長張麗善出席肯定並感謝今年度消防及義消楷模，57位楷模戮力守護雲林鄉親。縣長張麗善強調，消防是一個善心之志業，縣府團隊將持續群策群力，讓雲林更加安全與幸福，縣民的生活更有保障。

張麗善指出，就任六年多來全心全意為雲林的美好未來打拚，帶領雲林縣政府團隊於2024年拿下全國第一、亞洲唯一的ICF「全球7大智慧城市」(The TOP 7)獎項，也帶領消防局團隊榮獲「行政院113年度全民防衛動員暨災害防救演習綜合實作—特優」並以「虛實整合-守護者聯盟」獲得行政院國家永續發展獎，是全國唯一獲獎的消防機關。

義消楷模徐俊文的父親是知名布袋戲偶雕刻師徐炎卿，也是義消顧問，媽媽曾是鳳凰志工分隊長，在父母的鼓勵下，他23歲就加入斗南義消分隊，常常在家雕刻戲偶突然接到救災訊息就出門，台南維冠大樓倒塌徵召義消，在老婆鼓勵下前進災區，認為能夠從事義消助人，是很幸福的事。

同獲義消楷模的防火宣導大隊副大隊長的李雪靜20年前加入防災宣導志工，有感防災宣導可以減少災害發生，加入志工協助宣導，她說，防災宣導難度高，要把觀念深植腦海就像做生意一樣，要想方設法說服對方讓人家願意掏錢，能夠將防災觀念傳遞給大家，她說這是很有意義的事。

雲林縣消防局長林文山表示，雲林縣不斷扎根於火災預防、災害搶救及緊急救護發展，強化義勇消防、鳳凰救護、防火宣導義消同仁的各項福利制度，雲林縣義勇消防人員投保平安保險，從之前每人1200元再度增加至每年每人1500元，因公理賠額度高達570萬，為全國前3名；義消協勤津貼由80元直接加碼1倍到160元，警義消工作獎勵金合計更是提高到100萬元。 

雲林縣義消總隊顧問團團長謝帝旺感謝張麗善縣長、林文山局長不遺餘力照顧雲林縣警義消，讓打火兄弟無後顧之憂、奮力保衛雲林所有鄉親生命及財產安全，更感謝所有警義消好朋友對雲林縣無私奉獻。

▲雲林縣消防局辦理第六屆「消防及義消楷模人員表揚典禮」，雲林縣長張麗善出席肯定並感謝今年度消防及義消楷模。（圖／記者王悉宇翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林莿桐鄉農會發大財！年終獎金平均10.4個月　2人百萬入袋

►快訊／雲林阿嬤騎車疑闖紅燈！遭曳引車撞上「輾破頭顱」慘死

►紙風車《台灣幻想曲》北港好收國小熱鬧開演

►鮮乳政策喊卡！雲林續推鮮奶供應　3.1萬學童受惠

 

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
丁禹兮、虞書欣公開放閃！全場藝人看傻眼　王鶴棣台下冷臉被拍
逆轉！女山友「沒被丟包」　資深登山客：隊友仍犯6大錯誤
「租管林先生」突襲斷電！　控醫「後台很硬」
哈瑪斯最新人質影片！　以色列女兵「被擄15個月」露面
幕後／民眾黨曾想辦主席初選辯論　論及「誰敢跟國昌辯」作罷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

柔性司法獻溫情　犯保協會攜手馨生家庭共迎新春

親子同樂採地瓜！台電雲林區處500員工踏進田園超紓壓

中山高西螺服務區年營收破5億　雲林優質農產展售迎年節商

雲林57消防楷模榮耀綻放　張麗善承諾持續提升安全保障

2025角板山梅花季登場　霹靂布袋戲偶現身演出

鳥群聚集炸屎「路面慘白一片」！下雨天害7騎士打滑摔車

迎新春嚐山珍海味　新北推農創年節好禮暖心上架

買菜注意！公有市場不再提供塑膠袋　侯友宜：全面轉型不塑市場

視察國道1林口交流道改善工程　侯友宜盼2027年1月如期完工

道路交通安全持續改善　新北打造人本交通環境

蕭煌奇「有我忙(盲)嗎」　地獄哏把Sandy嚇壞

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

#柯建銘 預告大罷免潮來了！嗆雙罷：國民黨41區域立委全罷掉

長髮妹走斑馬線險被車撞　驚險閃退氣到上前理論

九頭身警花變「粉紅衛兵」　搶劫落網驚見傲人身材！

#朱立倫 聲援民眾黨1/11上街！ #柯建銘 ：藍白會變光棍黨

柯建銘預告大罷免潮來了　嗆雙罷：41區藍委全罷掉

宋仲基狂讚老婆「真的很可愛」　工作遲到遭她教訓：你算什麼？

柔性司法獻溫情　犯保協會攜手馨生家庭共迎新春

親子同樂採地瓜！台電雲林區處500員工踏進田園超紓壓

中山高西螺服務區年營收破5億　雲林優質農產展售迎年節商

雲林57消防楷模榮耀綻放　張麗善承諾持續提升安全保障

2025角板山梅花季登場　霹靂布袋戲偶現身演出

鳥群聚集炸屎「路面慘白一片」！下雨天害7騎士打滑摔車

迎新春嚐山珍海味　新北推農創年節好禮暖心上架

買菜注意！公有市場不再提供塑膠袋　侯友宜：全面轉型不塑市場

視察國道1林口交流道改善工程　侯友宜盼2027年1月如期完工

道路交通安全持續改善　新北打造人本交通環境

川普超吸金「募款飆破66億新台幣」　美國企業金主砸錢狂挺

馬文君轟賴清德比Taiwan染指國軍　總統府還原真相：弟兄主動提議

七堵調車場出軌搶修「今恢復運轉」　台鐵：無人為疏失

2024年地震國家警報排行曝！花蓮狂收64次奪冠　6縣市整年沒響過

田中光派駐荷蘭代表　前國防院執行長陳明祺接任外交部政務次長

女駕駛撿水瓶撞11汽機車落跑！家門前被攔查　爆胎了還在催油門

G級寫真偶像橋本梨菜爆分手！男友是奧運柔道金牌…4歲差姐弟戀情斷

羅伯斯與栗山對談！揭「1棒翔平」秘辛 貝茲讓位內幕

公牛下季退休他的1號球衣　「飆風玫瑰」羅斯驚呼「哇」激動落淚

王永慶當年拋棄5%台積電　老謝：如今1.4兆市值超車台塑集團

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

地方熱門新聞

鳥群炸屎路面慘白一片！曾害7騎士慘摔

麻疹個案趴走高雄！足跡公布了

公有市場不再提供塑膠袋　侯友宜：全面轉型不塑市場

義消值班制上路　基隆消防局創全國之先

迎新春嚐山珍海味　新北推農創年節好禮暖心上架

國道1林口交流道改善工程　侯友宜盼2027年如期完工

高雄明停水30hrs　8.8萬戶受影響

長庚科大蟬聯全國私立大學　註冊率亞軍

莿桐鄉農會年終10.4個月超狂　員工樂歪

道路交通安全持續改善　新北打造人本交通環境

基隆青年事務委員會首屆圓滿落幕

「大江」2025啟動4千坪　最大規模改裝

角板山梅花季登場　霹靂布袋戲偶現身演出

「碎化刀」技術將引進台灣　聚焦超音波無創治療癌症

更多熱門

相關新聞

快訊／雲林嬤疑闖紅燈！遭曳引車輾破頭慘死

快訊／雲林嬤疑闖紅燈！遭曳引車輾破頭慘死

雲林縣口湖鄉台17線今(4日)上午10時許傳出死亡車禍，初步了解，一名年約84歲的吳姓老婦騎機車行經路口時闖越紅燈，與由傅姓男子駕駛、直行準備開往口湖休息站的曳引車發生碰撞，吳婦當場被捲入車底、輾破頭部慘死。目前警方已趕抵現場，詳細事故原因尚待進一步釐清。

張麗善探視身障退伍者　謝各界贈電動床

張麗善探視身障退伍者　謝各界贈電動床

斥資2653萬元提升口湖觀光、交通環境　縣府為地方發展挹注新動能

斥資2653萬元提升口湖觀光、交通環境　縣府為地方發展挹注新動能

鮮乳政策喊卡　雲林續推鮮奶供應

鮮乳政策喊卡　雲林續推鮮奶供應

雲林莿桐鄉農會發大財！ 2024年終獎金平均10.4個月

雲林莿桐鄉農會發大財！ 2024年終獎金平均10.4個月

關鍵字：

雲林雲林縣消防局表揚義消楷模消防楷模

讀者迴響

熱門新聞

苗博雅嘲諷黃國昌憔悴　網洗版要求道歉

狂嗑鮮蚵！20多歲男「一晚噴射30次」站不起來

謝忻清空IG宣布新身分！　「與網紅前輩成為一家人」

苗博雅道歉了！對至親仙逝「感同身受」

震撼彈！樂天總隊長籃籃不應援了 主持太忙含淚引退

冷到沒完沒了！　「非常濕冷」時間曝

得肺腺癌還負債百萬房租劉謙淒涼近況曝

生於光緒年間！福建123歲人瑞元旦過世

台灣最便宜的「7人座TOYOTA MPV」買不到了

嘲諷黃國昌憔悴「服喪嗎」　律師道歉了

中華電信海底電纜被拖斷　抓到肇事貨輪

今「小寒」4禁忌做1事恐衰　3生肖最旺

柯拜完城隍爺被押　他曝阿北僅祈求1事

今彩539頭獎4注中獎　獎落雙北、高雄

蘋果今年將推「5款iPhone」！　最便宜、史上最薄機型都上架

更多

最夯影音

更多

蕭煌奇「有我忙(盲)嗎」　地獄哏把Sandy嚇壞

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

#柯建銘 預告大罷免潮來了！嗆雙罷：國民黨41區域立委全罷掉

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面