雲林57消防楷模榮耀綻放　張麗善承諾持續提升安全保障

▲雲林縣消防局辦理第六屆「消防及義消楷模人員表揚典禮」，雲林縣長張麗善出席肯定並感謝今年度消防及義消楷模。（圖／記者王悉宇攝）



記者王悉宇／雲林報導

雲林縣消防局今（4）日辦理第六屆「消防及義消楷模人員表揚典禮」，雲林縣長張麗善出席肯定並感謝今年度消防及義消楷模，57位楷模戮力守護雲林鄉親。縣長張麗善強調，消防是一個善心之志業，縣府團隊將持續群策群力，讓雲林更加安全與幸福，縣民的生活更有保障。

張麗善指出，就任六年多來全心全意為雲林的美好未來打拚，帶領雲林縣政府團隊於2024年拿下全國第一、亞洲唯一的ICF「全球7大智慧城市」(The TOP 7)獎項，也帶領消防局團隊榮獲「行政院113年度全民防衛動員暨災害防救演習綜合實作—特優」並以「虛實整合-守護者聯盟」獲得行政院國家永續發展獎，是全國唯一獲獎的消防機關。

義消楷模徐俊文的父親是知名布袋戲偶雕刻師徐炎卿，也是義消顧問，媽媽曾是鳳凰志工分隊長，在父母的鼓勵下，他23歲就加入斗南義消分隊，常常在家雕刻戲偶突然接到救災訊息就出門，台南維冠大樓倒塌徵召義消，在老婆鼓勵下前進災區，認為能夠從事義消助人，是很幸福的事。

同獲義消楷模的防火宣導大隊副大隊長的李雪靜20年前加入防災宣導志工，有感防災宣導可以減少災害發生，加入志工協助宣導，她說，防災宣導難度高，要把觀念深植腦海就像做生意一樣，要想方設法說服對方讓人家願意掏錢，能夠將防災觀念傳遞給大家，她說這是很有意義的事。

雲林縣消防局長林文山表示，雲林縣不斷扎根於火災預防、災害搶救及緊急救護發展，強化義勇消防、鳳凰救護、防火宣導義消同仁的各項福利制度，雲林縣義勇消防人員投保平安保險，從之前每人1200元再度增加至每年每人1500元，因公理賠額度高達570萬，為全國前3名；義消協勤津貼由80元直接加碼1倍到160元，警義消工作獎勵金合計更是提高到100萬元。

雲林縣義消總隊顧問團團長謝帝旺感謝張麗善縣長、林文山局長不遺餘力照顧雲林縣警義消，讓打火兄弟無後顧之憂、奮力保衛雲林所有鄉親生命及財產安全，更感謝所有警義消好朋友對雲林縣無私奉獻。