即時通報攔阻詐騙　關山警分局頒感謝狀表揚機警行員

▲台東關山警分局感謝農會行員機警作為。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

警銀聯手阻詐成功，守住民眾一生積蓄。台東縣警察局關山分局於14日上午10時30分利用週報時間，由分局長龔士哲親自頒發感謝狀，表揚鹿野鄉農會機警職員，感謝其在第一線即時通報警方，成功攔阻一起高額詐騙案件，避免民眾辛苦一生的積蓄落入詐騙集團手中，展現警民合作共同防詐的具體成果。

關山警分局指出，日前鹿野分駐所接獲鹿野地區農會通報，一名婦人前往櫃檯欲提領新台幣90萬元現金，金額明顯異常。行員依關懷提問機制詢問資金用途時，婦人僅簡單表示要「修繕房屋」，卻無法清楚說明施工細節或廠商資訊，回應顯得含糊且態度猶豫。行員察覺異狀後，立即依規定通報警方到場協助。

警方獲報後迅速派員前往，以關懷方式與婦人溝通，耐心了解提領動機，並同步聯繫家屬查證。經進一步釐清，發現婦人係接獲不明人士指示，要求提領大筆現金交付，疑似遭遇詐騙話術操控。所幸在警銀即時合作下，成功揭穿詐騙手法，婦人這才驚覺受騙，順利保住畢生積蓄。

受表揚的農會職員羅小姐表示，協助維護民眾財產安全是金融人員責無旁貸的使命，但由於地方農會多為長期往來的熟識客戶，彼此建立深厚信任，希望警方未來接獲通報時，能彈性以「例行巡簽」或關懷訪視方式介入詢問，避免造成客戶誤會或影響彼此情誼，同時也感謝警方的體諒與配合。

對此，分局長龔士哲表示，未來將請各單位持續配合金融機構的實務需求，採取更柔性、貼近民情的方式共同防詐，並再次感謝金融機構及超商等第一線行員的高度警覺與即時通報，成為警方防制詐騙最重要的夥伴。

關山警分局也呼籲，詐騙手法不斷翻新，民眾若接獲不明來電或訊息，要求匯款、提領現金或提供個人資料，務必保持冷靜，謹記「1聽、2掛、3查證」防詐三步驟；如有疑慮，請立即撥打165反詐騙諮詢專線或110報案電話查證，警民攜手合作，共同守護財產安全。