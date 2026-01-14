佛光山金剛寺分送臘八粥　為台東警察送上新年祝福

▲佛光山金剛寺臘八粥傳遞祝福與關懷。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

每年農曆十二月初八為傳統「臘日」，亦是臘八粥的由來。相傳釋迦牟尼佛於成道前，曾獨坐菩提樹下修行，以極簡飲食維持生命，後人為紀念其修行的艱辛，便在此日食用臘八粥，象徵感念、祝福與感恩之意。

為感謝員警一年來在治安維護、交通疏導與為民服務上的辛勞付出，台東佛光山金剛寺惠立法師於115年1月14日上午發動志工徹夜熬煮養生補氣的臘八粥，致贈台東縣警察局共350份，為第一線同仁送上溫暖與祝福，祈願員警新的一年身體健康、平安順遂，並勉勵大家持續精進，為地方治安與交通安全全力以赴，共同打造安居樂業的生活環境。

臘月亦象徵歲末年終與新舊交替，具有「逐疫迎春」的寓意。近年社會事件頻傳，警方執勤壓力與日俱增，隨著春節將近，「115年加強重要節日安全維護工作」也即將全面展開，勤務繁重、責任重大。在寒流來襲、氣溫驟降之際，佛光山金剛寺為每位員警送上一碗熱騰騰的臘八粥，不僅暖身，更傳遞滿滿關懷與祝福，讓同仁們感受到社會溫暖與支持。

台東縣警察局表示，臘八粥象徵迎新納福，其豐富食材具備健脾養胃、補氣養血及暖身驅寒等功效，對健康相當有助益，感謝佛光山金剛寺惠立法師的用心與善行，讓員警在忙碌勤務中感受溫暖。警方也將持續堅守治安與交通第一線，以滿懷熱忱迎接新的一年，守護縣民安全與幸福生活。