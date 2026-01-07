　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

天花板一掀「掉出人頭骨」！　翻修驚揭心碎失蹤案

▲▼天花板一掀「掉出人頭骨」！　翻修驚揭心碎失蹤案。（圖／翻攝臉書ปทุมธานีที่นี่ต้องรู้）

▲建築工翻修天花板，死者顱骨掉下來，意外揭發案情。（圖／翻攝臉書ปทุมธานีที่นี่ต้องรู้，下同。）

記者吳美依／綜合報導

泰國巴吞他尼府（Pathum Thani）6日發生駭人事件，一名建築女工整修房屋時，天花板竟然突然掉下「人類顱骨」，嚇得趕緊報案。當局調查後發現，死者竟是一名失蹤已久的柬埔寨男子。

「掉落人頭」揭案情

59歲泰籍建築女工坎查納（Kanchana）負責修補2樓天花板的破洞，未料一掀起角落天花板，竟然掉下一顆人類顱骨，當場嚇壞。她回憶，同事們先前就聞到屋內異味，但以為是動物屍體，「這是我新年假期後第一天上工，原本只是要修天花板，沒想到會遇到這種事。」

警方指出，死者陳屍在天花板夾層中，附近牆壁出現汙漬，懷疑是其體液導致。除此之外，現場還發現鉗子及個人文件。

▲▼天花板一掀「掉出人頭骨」！　翻修驚揭心碎失蹤案。（圖／翻攝臉書ปทุมธานีที่นี่ต้องรู้）

家庭和樂卻離奇失蹤

根據現場文件等證據，警方初步調查指出，死者是29歲柬埔寨籍男子邁赫（Maikheu Chhean），曾在另一間泰國建築公司工作。

鄰居艾德（Aed Thongpaen）透露，邁赫先前與妻小在同村租屋定居，某日突然失蹤，家人四處尋找未果，最終返回柬埔寨。

另一名來自柬埔寨的建築工人諾伊（Noi）剛好認識死者，他稱邁赫與妻兒及小舅子一同在泰國生活，家庭關係相當融洽，從未發生過任何衝突或糾紛，因此他認為此案與家庭因素無關。

警方研判是意外

警方推測，邁赫可能為了剪斷電線而爬入天花板夾層，卻不幸在作業過程中遭到致命電擊。為了釐清確切的死因，他們已將遺體送往泰國中央法醫科學研究所（Central Institute of Forensic Science Thailand），相關調查工作仍在持續進行中。

 
01/05 全台詐欺最新數據

泰國失蹤顱骨建築工觸電

