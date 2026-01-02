【廣編】AI引爆的藝術現場！2026年度必看《AI繪動的畫II特展》士林科教館震撼登場

▲《AI繪動的畫II特展》以100%全新內容、全面升級的互動體驗，即日起在士林科教館盛大登場！

圖、文／寬宏藝術提供

年度熱搜排行榜《AI繪動的畫特展》，繼北高巡迴展出創下口碑熱潮、吸引萬人朝聖，《AI繪動的畫II特展》以100%全新內容、全面升級的互動體驗，即日起在士林科教館盛大登場！展覽集結20多件首次亮相的高階AI互動作品，從中古世紀斷頭臺的逼真場景、噴火龍衝出畫框的感官震撼，到大師梵谷親自為你作畫，每個展區都充滿驚喜。觀眾只需一隻手，就能向拿破崙發起終極對決！還能化身馬格利特《戴黑帽的男子》，與芙烈達．卡蘿《自畫像》的經典形象，化身名畫主角，打造跨越時空的藝術體驗！《AI繪動的畫II特展》展期從2025/12/31(三) 至 2026/4/6(一) 購票請洽寬宏售票(kham.com.tw)

《AI繪動的畫II特展》將數位科技與藝術融合，其中多項創作更運用AI向世界名畫大師致敬，打造跨越時代的「對話式藝術體驗」！《AI繪動的畫II特展》顛覆傳統美術館只能靜態觀賞的框架，邀請觀眾直接走進畫框裡，讓畫作感知你的存在、回應你的動作，打造一場與畫作連結、置身畫中的沉浸式體驗！

《AI繪動的畫II特展》透過AI技術，讓經典名畫不再只是遙遠的回憶，而是成為有靈魂、能互動的藝術存在。觀眾可以敞開感官，大膽觸摸、參與，感受一場顛覆想像的AI藝術革命。《AI繪動的畫II特展》展期從2025/12/31(三) 至 2026/4/6(一) 購票請洽寬宏售票(kham.com.tw)