天津紙堆識出秋瑾真跡！國寶級收藏家張平沼分享秘辛　看好「東森藏寶閣」

▲站在中國知名藝術家齊白石的《四季花卉》書畫前，台灣商業聯合總會榮譽理事長張平沼的眼神，藏不住對於藝術收藏的使命與熱情。(圖／記者徐文彬攝，以下同)

記者萬玟伶／專訪

走進台灣商業聯合總會榮譽理事長張平沼的辦公室，彷彿穿越了時光隧道，瞬間置身於一座歷史博物館。辦公桌旁不是一般企業家的公文櫃，而是清宮舊藏的天然雲石落地插屏，櫃架上陳列的是唐代三彩馬、仕女俑以及宋代的名窯瓷器。這位出身於師範體系，一路跨界挑戰從老師、司法官、企業家、立法委員，最終登上商總龍頭的傳奇人物，除了是重量級的政商大老，更是擁有數千件稀世珍寶的國寶級收藏家。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼一般人只能在歷史課本上見到的唐代文物，在張平沼的辦公室裡即能親眼目睹。

張平沼的收藏不僅數量驚人，更具備博物館級的深度。他笑著回憶一段鮮為人知的往事，過去曾有國家級的重要展覽，原定計畫因故臨時生變，眼看展期在即卻面臨「開天窗」的危機。當時館方急電求援，詢問能否借調他的藏品救急？張平沼二話不說，立刻從倉庫中調出一批珍稀國寶支援。這段插曲，足見張平沼收藏之豐，隨手一拿便是足以登大雅之堂的國寶。

在當今藝術市場假貨橫行、投資門檻日益墊高的環境下，張平沼也以「過來人」的身份，給予東森集團總裁王令麟特別為服務愛好藝術品的忠誠會員們而推出的「東森藏寶閣」高度評價。他認為，對於有財力但缺乏鑑定時間的愛好者而言，一個具備集團信譽與保真機制的平台，正是開啟收藏之路最重要的敲門磚。

趁97香港回歸前夕「整貨櫃」搬回千件國寶

收藏量更勝北京美術館

談起收藏起源，張平沼的經歷簡直是不可複製的「神話」。他回憶在1990年代前後，甘肅、陝西一帶出土了無數珍貴文物，尤其是新石器時代的彩陶。「當時剛好是文革之後，根本沒有人要、也不敢要這些東西，我買這些千年的古董，價格比去買一個新的陶器還便宜！」

張平沼最為人稱道的「掃貨」戰績，發生在1997香港回歸前夕。某日，他在台北東豐街遇到一位常駐香港的台灣古董商，對方因擔心香港回歸後中國會禁止古董買賣，急著脫手庫存。「老闆跟我說，中國有一整個貨櫃的彩陶原本要運去歐洲，問我要不要？我二話不說，叫他直接運來台灣，我整個貨櫃都買！」

▲談起過去一掃貨就是「掃一整個貨櫃」的經驗，張平沼笑言，「現在沒有這樣的環境。」同時也讓他感歎，收藏沒有捷徑，一切得要因緣、時機俱足。

那是一個瘋狂的年代！張平沼形容，貨櫃打開來，陶器是用「大套中、中套小」的方式層層疊疊塞滿，雖然當時包裝簡陋只用舊報紙，他仍一口氣收購了兩個貨櫃、千件以上的彩陶文物。他自豪表示，「二、三十年前我去北京美術館看展，館方當時號稱展出的是中國收藏彩陶最多的藏家，我衝去一看，展品不到兩百個，還不到我的八分之一！」一切彷彿是冥冥中註定，讓這些流離失所的彩陶「主動」找上了張平沼，也因此得到一個能被恆溫恆濕妥善呵護的安身之處，靜靜見證這段不可複製的歷史機運。

漢代廚師帽、秋瑾真跡都逃不過他的眼！

張平沼天津「識寶」寫下收藏傳奇

除了靠機運，收藏更考驗眼力與博學。張平沼指著辦公室一角，如數家珍地開始「導覽」。他翻著收藏冊中一件漢代的陶俑笑說，「你看這個廚師（庖廚俑），頭上戴的高帽子，跟現在飯店大廚戴的帽子一模一樣！」他更指著一件以前被學界稱為「蛙型罐」的彩陶糾正，「過去大家以為畫的是青蛙，後來研究才發現那是『人型罐』，是以前的人體造型，從這些古物細節都可以看到文化的演變。」

而他收藏生涯中最得意的一次「意外」，發生在天津。當時許多清朝退休官員的後代居住在天津，文革後發還抄家物資，許多人便拿出來變賣。張平沼在一批由進士、科舉、探花等人留下的字畫堆中，慧眼識出一幅對聯，定睛一看，竟是女俠秋瑾的真跡。「這是秋瑾二十幾歲時寫的，字跡剛勁又秀麗，道盡了她憂國憂民、感嘆國家將亡的悲壯。」張平沼感性地說，這幅字現在有人出天價他也不賣，因為那是無價的歷史情懷。

▲▼秋瑾的字帖，是張平沼相當自得且珍稀的收藏。

父子互贈古董傳佳話

堅持「只收不賣」視收藏為家族紐帶

事實上，張平沼也自豪道，他的收藏之路除了捐贈，其他一律「只進不出」。對他而言，收藏不僅是個人修養，更是家族情感的紐帶。他的二兒子、現任耀華集團會長張元賓，從小就展現驚人的藝術天份， 不僅曾奪得兒童繪畫比賽冠軍，更成為張平沼的「收藏發燒友」。

「我們父子倆現在生日還會互送古董。」張平沼透露在他70歲大壽那年，兒子特地從紐約蘇富比拍賣會上，以約783萬元的價格拍下一件「宋代吉州窯」瓷器送給他當壽禮。「那可是極品啊！」為了「回禮」，張平沼也立刻買下一件精美的「景德鎮影青瓷」送給兒子。這段父子互贈的雅趣，也讓人體會傳承的意義。

曾有人問他，擁有這麼多無價古物，為何不蓋一座私人博物館？張平沼坦言，這確實曾是他的夢想，甚至計畫捐出四、五億給大學蓋館，但目前還是被太太以「蓋博物館容易、但維護難」而勸退。因此，他現在轉而支持將藏品透過展覽或優質的平台與大眾共享，這也是他看好「東森藏寶閣」的原因之一。

▲張平沼貴賓室中懸掛著徐悲鴻《駿馬圖》真跡，筆墨淋漓、馬蹄奔騰，展現大師筆下的雄渾氣勢。張平沼曾透露，過去有人帶著徐悲鴻畫作高價求售，但他堅持「真跡不等於精品」，印證了他「非頂級不收」的嚴格標準。同時，也呼應他對「東森藏寶閣」的期許，透過大平台嚴格把關的機制，才能讓藏家在亂花漸欲迷人眼的市場中，收得安心且傳於後世。

收藏最怕找不到門路

張平沼期許東森做「華人蘇富比」幫收藏家「過濾風險」

面對現在想入門的收藏新手，張平沼語重心長地提醒，「現在和我們當年不一樣了。真正有價的文物，市面上流通少且價格高，新手如果沒有培養出好眼力，九成都是繳學費去了。」

因此，當被問及如何看待東森集團王令麟總裁推出的「東森藏寶閣」時，張平沼給予極高的期許。「國際上，蘇富比、佳士得之所以能屹立百年，靠的就是『公信力』。在華人世界，要建立一個權威的藝術交易平台，最需要的也是『信譽』，接著就是找出準確的『市場買家』。」

東森集團擁有龐大的會員基礎與集團資源，張平沼分析若能像蘇富比一樣，找來真正的專家把關、建立嚴格的鑑定機制，即能解決市場上最痛的「信任」問題。「一般人怕被騙，但如果有東森集團這樣的大品牌做擔保，告訴你『這是經過鑑定的真跡』，大家才會敢於交流，乃至於交易。」

▲無論是新石器時代的彩陶、漢代青釉、唐代唐三彩、宋元時期的瓷器，亦或是清末民初的文人墨寶，張平沼皆擁有相當驚人的收藏量，且記錄成冊。

在王令麟的推動下，「東森藏寶閣」致力於將收藏品從「高不可攀」的殿堂，轉化為會員觸手可及的平台服務，期許這樣的頂級VIP服務，不僅是商業模式的創新，更可視作一種文化的推廣。「收藏最怕找不到對的人、對的門路。如果東森能成為那個『對的平台』，不僅能幫會員過濾風險，更能讓藝術真正融入生活，這是一件非常有意義的事。」

自2018年成立的「東森藏寶閣」，近期攜手國立臺灣藝術大學盛大舉辦《景泰百寶．吉祥東昇》東方藝術收藏特展，獲得收藏界注目與肯定，王令麟也承諾將持續深化藝術傳承。而隨著2026年東森企業總部林口恩典大樓的完工，也規劃將建置獨立展覽館，透過長期與定期的策展模式，為會員打造更具規模的鑑賞殿堂，讓藝術真正融入生活。