2026大寒將至！3招轉運：尾牙敲杯、除舊迎新、寫願望定心

隨著農曆新年的腳步漸近，即將迎來二十四節氣中的最後一個節點—「大寒」。2026年的大寒落在1月20日，此時太陽到達黃經300度，不僅是一年之中寒氣最盛的時刻，在民俗上更是氣場輪替、舊運收尾的關鍵時機。《科技紫微網》整理出3招簡單易行的轉運法，想在年前翻轉運勢的民眾不妨參考看看。

1、尾牙聚餐先「敲杯」

大寒前後正值尾牙、謝神、謝公司的高峰期，也是聚財、聚人脈的好時機。聚餐時，舉杯前可在心裡默念三個願望，感謝過去一年幫助自己的人，象徵福氣回流。桌上有魚、有雞更佳，寓意「年年有餘、起家有望」。

2、大掃除「除舊迎新」

隨著過年將近，大寒是啟動年終整理的好時機。從房間、書桌到錢包，丟掉過期藥品、雜物與單據，把霉運和堵住的能量清出家門。整理完可在門內側點一柱香或放一杯清水，象徵迎接新氣入宅。

3、寫下新年願望定心

在大寒當晚，準備一張紙寫下新一年的三個重要願望，無論是財富、健康、人際或自我成長，都可寫下並對自己說：「我願意為這些願望負責。」收進抽屜或書桌下層，象徵將願望種入新一年的土壤。

大寒雖冷，但正是收尾舊運、感恩過去、種下新願望的好時機。透過整理環境、調整心態與設立目標，就能在低溫中蓄積能量，為即將到來的新年做好轉運準備。

