早餐店紙袋「印圖案」他喊浪費　店家曝驚人真相：不是為了美

早餐店常見的紙袋外觀，幾乎都逃不過那幾款印滿小圖樣的設計。一名網友不禁好奇，紙袋明明是一次性消耗品、吃完即丟，「為什麼一定要印圖案呢？」話題掀起熱議，也釣出家中經營早餐店的網友親自解惑。

早餐店紙袋「為何一定有圖案？」

網友近日在Dcard發文提到，早餐店紙袋外觀大多印有特定圖案，但考量到這類包裝吃完即丟，若改為純色理應能節省成本；如果是為了區分規格，僅需標註尺寸數字或記號即可，不解為何一定要印製圖案。

貼文一出，引發廣大共鳴與討論。有網友認為，印圖案的紙袋視覺上比較不單調，也更有親切感，「而且純白紙袋一沾到油就超明顯，圖案反而可以分散注意力。」也有人直言，這些圖樣早已成為台式早餐店的一部分，「沒有圖案就少了那種傳統早餐店的味道」、「跟奶茶的封膜上有笑話，就覺得比較好喝又開心」、「不單調且蠻可愛的」。

早餐店老闆現身說法

針對原PO的疑問，多位家裡經營早餐店的網友現身說法，表示紙袋的圖案有助於區分開口方向，因紙袋開口長度不一，作業時需將長邊朝下，以確保食物衛生並方便置入。

顛覆想像！空白包裝反而比較貴

更讓不少人意外的是，所謂「純白比較省錢」其實是迷思。有早餐店業者透露，不論是紙袋、紙碗還是封口膜，空白款反而比較貴，「公版印圖案的大量生產最便宜」、「我們家賣吃的，純白紙碗反而比印圖案的貴」、「因為空白的比較貴，包含紙盒、紙碗都是」、「我家早餐店，紙袋我不確定，但封口膜全透明的比有笑話的還貴喔」。

