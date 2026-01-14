11歲女童旅遊返台突猝逝！醫示警：恐病毒引發致命心肌炎

▲一名11歲女童跟家人赴中國旅遊，期間出現感冒、心臟不適情況，返台後在車上突然失去呼吸心跳，經搶救仍回天乏術。（圖／取自免費圖庫Unsplash）



記者游瓊華／台中報導

台中一名11歲女童跟家人赴中國旅遊，期間出現感冒、心臟不適情況，女童返台後，在車上突然失去呼吸心跳，被緊急送醫、裝葉克膜搶救，仍回天乏術，初判疑似心肌炎。對此，醫師指出，近期不僅國內，連日本、中國等都流感大爆發，流感病毒有可能引發心肌炎、腦炎等，通常病程演進相當快，甚至猝死，家長不得不當心。

台中市立醫院心臟內科醫師陳建鈞就提到，心肌炎發生機率極低，依據資料，每百萬人口僅1-2%；衛福部台中醫院心臟內科醫師黃聖瑋則指出，心肌炎病程演進極快，有可能今天人還好好的，明天就可能心臟衰竭；而病毒性心肌炎常見的病毒包括：人類疱疹病毒6型、流感病毒、巨細胞病毒、SARS-CoV-2（新冠病毒）等，這些病毒在不同地區、年齡層及流行病學背景下的分布可能有所不同。

台中市小兒科醫生施勝桓補充，包括流感、腸病毒等都有可能引起心肌炎、腦炎等，小孩的心肌炎有時候會以肚子痛表現，因此常出現誤診，也提醒家長，小孩若在感冒期間出現倦怠、呼吸喘等症狀都要留意。

施勝桓也表示，從去年耶誕節後，包括台灣、日本、大陸等都爆發流感，尤其搭乘飛機在密閉空間更容易被傳染，民眾出國前該打的疫苗還是要打，有些民眾還會準備抗病毒藥物在身上，以防不時之需。