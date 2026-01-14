打詐掃黑肅槍成果亮眼　刑事局長周幼偉退休前獲頒專業獎章

▲內政部次長馬士元14日到刑事局視察掃黑成果，並頒專業獎章給即將退休的刑事局長周幼偉。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

內政部政務次長馬士元14日下午到刑事局主持「114年第4次全國同步打詐、掃黑及肅槍行動專案」查緝成果記者會，刑事局長周幼偉將於1月16日屆齡退休，內政部長劉世芳於活動中頒授「內政部二等內政專業獎章」表彰其任內2年半推動打詐制度改革、維護治安的卓越貢獻。

馬士元表示，本次專案全台警察機關共查獲詐欺集團985團、犯嫌6,554人，掃黑案件180件、犯嫌1049人，起獲非法槍械224枝，並查扣不法利得達新台幣82億餘元。記者會現場同步展示5件重大案件成果，涵蓋打詐、掃黑及肅槍三大面向，從涉詐平台、地下匯兌到跨國洗錢與黑幫組織，全面重擊犯罪結構，有效斷絕金流。

馬士元表示，詐欺犯罪高度組織化與跨境化，政府打詐策略已由事後追查轉型為事前預警、即時攔阻與系統溯源並進，以「減害」為核心，透過即時通報金融機構、運用科技與情資分析，精準鎖定詐團核心，降低民眾受害風險。

馬士元也肯定周幼偉任內推動多項關鍵改革，包括建置「165打詐儀錶板」、成立情資研析專責小組，並完成詐欺犯罪防制中心法制化，推動《詐欺犯罪危害防制條例》修法，從加重處罰、攔阻金流與強化被害人保護三面向，奠定我國反詐制度基礎。

在精準打擊方面，刑事局查扣凍結虛擬貨幣達125億元，並與LINE合作下架7.9萬個涉詐帳號；另執行「淨話專案」查緝網路電話設備，使假檢警詐騙案件數與財損分別下降41%與58%。警方也追查天道盟金流，並掃蕩非法幣商與黃金走私洗錢管道。馬士元頒發慰勉金予表現優異的基層同仁，期勉持續深化源頭預防與溯源查緝，守護國人安全。

