　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

打詐掃黑肅槍成果亮眼　刑事局長周幼偉退休前獲頒專業獎章

▲內政部次長馬士元14日到刑事局視察掃黑成果，並頒專業獎章給即將退休的刑事局長周幼偉。（圖／記者張君豪翻攝）

▲內政部次長馬士元14日到刑事局視察掃黑成果，並頒專業獎章給即將退休的刑事局長周幼偉。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

內政部政務次長馬士元14日下午到刑事局主持「114年第4次全國同步打詐、掃黑及肅槍行動專案」查緝成果記者會，刑事局長周幼偉將於1月16日屆齡退休，內政部長劉世芳於活動中頒授「內政部二等內政專業獎章」表彰其任內2年半推動打詐制度改革、維護治安的卓越貢獻。

馬士元表示，本次專案全台警察機關共查獲詐欺集團985團、犯嫌6,554人，掃黑案件180件、犯嫌1049人，起獲非法槍械224枝，並查扣不法利得達新台幣82億餘元。記者會現場同步展示5件重大案件成果，涵蓋打詐、掃黑及肅槍三大面向，從涉詐平台、地下匯兌到跨國洗錢與黑幫組織，全面重擊犯罪結構，有效斷絕金流。

馬士元表示，詐欺犯罪高度組織化與跨境化，政府打詐策略已由事後追查轉型為事前預警、即時攔阻與系統溯源並進，以「減害」為核心，透過即時通報金融機構、運用科技與情資分析，精準鎖定詐團核心，降低民眾受害風險。

馬士元也肯定周幼偉任內推動多項關鍵改革，包括建置「165打詐儀錶板」、成立情資研析專責小組，並完成詐欺犯罪防制中心法制化，推動《詐欺犯罪危害防制條例》修法，從加重處罰、攔阻金流與強化被害人保護三面向，奠定我國反詐制度基礎。

在精準打擊方面，刑事局查扣凍結虛擬貨幣達125億元，並與LINE合作下架7.9萬個涉詐帳號；另執行「淨話專案」查緝網路電話設備，使假檢警詐騙案件數與財損分別下降41%與58%。警方也追查天道盟金流，並掃蕩非法幣商與黃金走私洗錢管道。馬士元頒發慰勉金予表現優異的基層同仁，期勉持續深化源頭預防與溯源查緝，守護國人安全。

獨／聖石金業吸血煉金術曝！狂蹭總統、高官...檢警抄扣上億資產

獨／聖石金業公益破滅！涉吸金詐騙數千人...女董座等30人被捕

獨／聖石黃金契約太好賺警察記者都被騙　檢扣勞斯萊斯近10億資產

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 1 8155 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
上萬元飛了！正妹遊韓帶「1電器」慘進小房間
獨／北市捷警隊包庇狼父警！性騷女警「查了9年」
苗栗大貪官被彈劾又收賄16萬喬案　監察院二度彈劾
快訊／嘉義市宣布不跟進免費午餐！
快訊／國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件
首颱「洛鞍」最快明天生成　最新預測曝
美方樂見兩岸對話　陳智菡透露：確實有提到類似攻台時間表
快訊／萊爾富福袋抽出首位「台積電股票」得主　171.5萬元入

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

中年男圓山捷運站突抓狂！欲搶警員手機又衝超商　遭制伏送醫

猛男喪屍對檢察官大小聲！法院裁准安置4個月...一度被醫院拒收

中壢小貨車載油「一路狂漏300米」超扯畫面曝　警急鋪木屑除污

獨／北市捷警隊包庇狼父警！性騷女警「查了9年」　認處置不周記申誡

無人機開「空中血路」馳援偏鄉災區　新北消防奪總統盃黑客松獎

喪事紅白包內裝告訴狀！還嗆對方「老不死」　囂張男判拘役30天

又是保證獲利！台中婦誤信友人介紹海外投資　險遭詐200萬

快訊／國3新店隧道事故！小貨車自撞路肩翻覆　駕駛輕傷

新莊體育館淪「街友村」！霸地洗澡隨地便溺　囂張公告：禁止靠近

狠殺鄰夫婦！3法官「一致判死」原因曝　兇殘無悔意沒教化可能　

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

打臉帥過頭？蛋白區翻身靠「4大營養素」　蔣哥揭「溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！｜地產詹哥老實說完整版 EP292

伊朗示威恐逾6000死！　白宮曝「川普考慮空襲」

偏鄉少棒隊靠「接棒未來」逆轉勝　張泰山陪孩子用球棒擊出自信與未來

伊朗血腥鎮壓逾6000死！街頭淪太平間　川普空襲倒數？「披薩指數」異常飆升！

民進黨高雄初選賴瑞隆出線！　柯志恩：將是一場以小博大的逆轉之戰

中年男圓山捷運站突抓狂！欲搶警員手機又衝超商　遭制伏送醫

猛男喪屍對檢察官大小聲！法院裁准安置4個月...一度被醫院拒收

中壢小貨車載油「一路狂漏300米」超扯畫面曝　警急鋪木屑除污

獨／北市捷警隊包庇狼父警！性騷女警「查了9年」　認處置不周記申誡

無人機開「空中血路」馳援偏鄉災區　新北消防奪總統盃黑客松獎

喪事紅白包內裝告訴狀！還嗆對方「老不死」　囂張男判拘役30天

又是保證獲利！台中婦誤信友人介紹海外投資　險遭詐200萬

快訊／國3新店隧道事故！小貨車自撞路肩翻覆　駕駛輕傷

新莊體育館淪「街友村」！霸地洗澡隨地便溺　囂張公告：禁止靠近

狠殺鄰夫婦！3法官「一致判死」原因曝　兇殘無悔意沒教化可能　

中年男圓山捷運站突抓狂！欲搶警員手機又衝超商　遭制伏送醫

猛男喪屍對檢察官大小聲！法院裁准安置4個月...一度被醫院拒收

adidas萌寵「三葉草新年套裝」必收！PEDRO請浪浪示範百搭通勤包

糖尿病視力惡化藏危機　新式導管助患者穩住青光眼

中壢小貨車載油「一路狂漏300米」超扯畫面曝　警急鋪木屑除污

獨／北市捷警隊包庇狼父警！性騷女警「查了9年」　認處置不周記申誡

定食8攜手味全龍推聯名餐點　西門店Yuri人形立牌超吸睛

GU、UNIQLO超甜百元起收！通勤神外套現省500元　顯瘦神褲新色買爆

防制數位性別暴力　台東警方走入校園守護學子安全

桃園職安評核首度六都第一　持續打造安全友善職場環境

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

社會熱門新聞

妹子手機放健身房桌上　性愛片竟外洩

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

台電班長鐵門開不夠寬「探半身按錯鈕關門」　胸口遭夾亡

大學教授辦公室挖出爆量保險套壯陽藥！「女方私照」讓判決大逆轉

台南社會局內鬼掏空長照補助　5407萬全進私人口袋

即／嘉義小貨車牽繩掛車後「拖行小狗」！血跡、糞便流一地

國民黨六連霸議員涉簽賭賴帳！　2周前才爆跳票2000萬

獨／高雄浮屍身分曝　竟是海軍士官

獨／11歲女童赴中國疑感冒　返台猝死

11歲童買包子完「叫一聲」亡

桃園隨機攻擊　女童遭勒脖拖行畫面曝

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

失控男女闖北市醫院狂毆3名醫護！

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

更多熱門

相關新聞

故筆者主張如果能將反詐宣導重心簡化為一條清晰的行為準則：「只要支付方式脫離正常金融監管途徑（如匯個人戶、商號戶、面交現金、虛擬貨幣轉帳），就非常可能是詐騙」，這種「行為導向」的防衛機制，會比要求民眾判斷投資項目真偽來得精準得多。

獨／詐團會計師顯赫資歷曝　高雄議員：沒人找他諮詢

獨／詐團會計師顯赫資歷曝　高雄議員：沒人找他諮詢

會計師助詐團設22紙上公司洗錢　還擔任高雄議員顧問

會計師助詐團設22紙上公司洗錢　還擔任高雄議員顧問

台灣正式邁入「超高齡社會」　挑戰與機遇

台灣正式邁入「超高齡社會」　挑戰與機遇

土方之亂苦等配套　土資場「暫停收容」公告滿天飛

土方之亂苦等配套　土資場「暫停收容」公告滿天飛

關鍵字：

刑事局周幼偉馬士元打詐內政部掃黑

讀者迴響

熱門新聞

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

妹子手機放健身房桌上　性愛片竟外洩

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

想賣股改買0050！「超強持股」投報率654%　全場跪：別動

私訊已婚富商：想玩嗎？直白挑逗還提醒「刪對話」元配震怒

F級寫真偶像未婚生子！忍10年首吐「生父是知名男星」

南韓前總統尹錫悅涉內亂罪　檢求處死刑

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答探8℃　下波估強烈冷氣團

台電班長鐵門開不夠寬「探半身按錯鈕關門」　胸口遭夾亡

大學教授辦公室挖出爆量保險套壯陽藥！「女方私照」讓判決大逆轉

男性「沉默殺手」　早期幾乎無症狀

台南社會局內鬼掏空長照補助　5407萬全進私人口袋

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

更多

最夯影音

更多
林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD
高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面