政治 政治焦點 國會直播 專題報導

三分頭超短髮造型亮相　林岱樺：像櫻木花道歸零再拚

▲林岱樺頂著新造型「小平頭」掃街，非常吸引目光 。（圖／記者吳世龍攝）

▲民進黨立委林岱樺。（圖／記者吳世龍攝）

記者杜冠霖／台北報導

綠委林岱樺指出，昨（11）日她在鳳山車掃行程以極短髮造型現身，並非作秀，而是用更直接、人人看得見的方式宣示態度，並強調「清白不變、決心更堅定」。面對今（12）日即將展開的電話民調，林岱樺也呼籲，支持者保持冷靜、守住士氣，用一通通民調電話，讓高雄的選擇被聽見。

林岱樺的激短髮造型引發各界討論，林岱樺舉《灌籃高手》櫻木花道剃短髮作比喻，她表示，那是一種「歸零再上場」：少一點口水、多一點防守；少一點分心、多一點訓練；用每一個回合證明自己，自己也會以同樣精神面對初選與高雄未來，把標準拉到最高，把工作做到最好。

林岱樺表示，因為一路走來的大量影射、抹黃與操作，已非針對個人，而是對高雄市民智慧與意志的侮辱。對於外界流傳的相關爭議，她已在社群媒體完整說明。她強調，不會被帶風向牽著走，會用事實與程序面對質疑，也希望大家能夠把焦點放在市政願景與基層服務的政策，這才是對高雄人最有利的事情。

林岱樺最後強調，自己沒有派系靠山，唯一的靠山是高雄市民；她是土生土長的高雄女兒，長年深耕地方、第一線服務不分晝夜。今（12）日電話民調即將展開，拜託支持者務必「顧電話、挺岱樺」，接到民調勇敢表態「唯一支持林岱樺」，一起守住制度、守住高雄的未來。

01/11 全台詐欺最新數據

400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

林岱樺短髮高雄電話民調民進黨初選

