接到綠營高雄初選民調電話怎麼做？　柯志恩：當然講唯一支持我

記者郭運興／台北報導

民進黨高雄市長初選將於今（12日）啟動電話民調程序，立委邱議瑩、林岱樺、許智傑、賴瑞隆廝殺激烈。對此，代表國民黨參選高雄市長的柯志恩貼出影片示範接到電話民調該怎麼做，她喊話，不管是問到林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩、許智傑對上柯志恩會支持誰？當然要講「唯一支持柯志恩」，而且一定要聽到訪問結束才掛掉電話，「1月12號到1月17號，接到民進黨電話，唯一支持柯志恩」。

柯志恩貼出影片表示，民進黨高雄市長初選進入尾聲，人人自稱第一，「甘有影」？其實，真正決定勝負的民調在1月12日至1月17日才要進行。大家接過民調電話？知道問什麼？如何回答？看完影片就明白了！

在影片中，柯志恩的小編詢問「最近好像高雄很多奇怪的電話打到家裡來」，柯志恩表示「不是奇怪，人家民進黨可能都要做高雄市長初選民調，他們不管怎樣宣傳都是柯志恩墊底」。

接著，小編也詢問「接到民進黨的電話，應該要回答誰」？柯志恩強調「如果這4個人不是你的選項的話，當然要講『唯一支持柯志恩』」。她也在影片中示範接到民調的完整回答過程，不管是問到林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩、許智傑對上柯志恩會支持誰？都要回答支持柯志恩，而且一定要聽到訪問結束才掛掉電話。

片尾也喊話支持者「1月12號到1月17號，晚上6點到10點30，接到民進黨電話，要回答誰？唯一支持柯志恩」。

▼柯志恩喊話支持者接到民調電話「唯一支持柯志恩」。（圖／翻攝自Facebook／柯志恩）