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新竹市天翌+樂麗+凱蒂扶輪社　聯合公益捐血活動

▲活動合影。（圖／新竹市凱蒂扶輪社）

▲活動合影。（圖／新竹市凱蒂扶輪社提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

每年冬季與寒假期間，因大學生放假，捐血人數大減，導致血庫告急。為緩解血荒，「Big City遠東巨城購物中心」再度攜手「新竹市天翌，樂麗，凱蒂扶輪社」，聯合舉辦年度扶輪傳愛公益捐血活動。

Big City遠東巨城購物中心已連續5至6年與總召集人CP kitty共同舉辦捐血活動，多年來持續傳承扶輪傳愛精神。
今年活動於114年1月18日在「Big City」舉行，由「天翌扶輪社」、「凱蒂扶輪社」、「樂麗扶輪社」、「名贊建設」、「晨富建設」，以及舊夥伴「台北珍愛獅子會」共同主辦。

天翌，樂麗，凱蒂扶輪社自成立以來一直致力推廣傳愛不分國界與社團的扶輪精神。今年第二次攜手與「台北珍愛獅子會」，延續愛心，用行動傳遞希望，也讓活動再創佳績。
攜手協力，讓愛延續

活動成功離不開眾多單位支持，包括國際扶輪3501地區的多個扶輪社及國際崇她社新竹社、新竹縣國際蘭馨交流協會，世界華人工商婦女企管協會等社團及多家企業共同協辦、現場還有精彩的泰雅學堂青年團，凱蒂扶輪社尊眷們精彩的薩克斯風，電子琴，口琴，新豐土風舞舞蹈團等捐血嘉年華表演與豐富活動，讓等待捐血的愛心人士也能感受溫暖氛圍，總召CP kitty與主委Rebecca Chen也捐贈世界比賽基金給孩子們參加國際大賽。

活動共動用5部捐血車，妥善安排場地以縮短等待時間，並設置舞台與音響設備，吸引民眾參與。提供「威秀電影票700張」及「巨城購物抵用券」作為贈品，進一步鼓勵捐血，成功募集將近1200袋(1192袋)熱血，攜手幫助有需要的人。
傳愛精神，不負使命。

國際扶輪3501地區總監Uni蒞臨現場指導，為志工們加油打氣、傳遞「捐血是代代傳遞的愛心」，並藉媒體報導呼籲更多人參與未來活動。另外也特別感謝新竹區扶少團蔡小如主委出動54位扶少團學生參與捐血活動、讓孩子們用愛回饋社會、名贊建設，晨富建設年年支持樂捐血，樂麗扶輪社社友「賀桃投資控股股份有限公司」經理葉士華每年帶領同仁支持捐血，展現企業與扶輪家人的凝聚力。

凱蒂扶輪社實現了「傳遞希望種子」的宗旨，承辦捐血活動，感謝所有扶輪人與不同社團與企業的支持者，讓愛心無限延續！

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