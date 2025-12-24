　
地方 地方焦點

桃園市第二行政園區落腳中路　凌濤：桃園行政中樞全面升級

▲桃園市第二行政園區落腳中路

▲桃園市第二行政園區落腳中路。（圖／擷取自凌濤臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政24日於市府舉行就職三週年記者會，宣布第二行政園區落腳中路，引發各界關注。市議員凌濤於臉書表示，第二市政園區啟動也是桃園實踐「升級版大眾運輸導向城市開發」的重要里程碑，在鐵路地下化施工期間，市府同步規劃站區周邊土地使用，中路車站整體開發區約125公頃，將市政服務、交通建設與都市轉型一次整合到位。

凌濤說，第二市政園區與鐵路工程併行規劃，解決使用超過40年的舊市府空間不足問題，讓市政量能跟上桃園成長的速度。第二市政園區用地約7.68公頃，規劃市政服務大樓與市議會兩大核心公共設施，象徵桃園行政中樞的全面升級。沿著鐵路下地後的園道軸線，將同步發展新的商業服務軸帶，導入金融與大型商業設施，讓市政服務與商業機能即時互補，帶動整個中路生活圈的成長與活絡。

更重要的是，整體規劃同步納入住宅政策，社會住宅儲備用地約6.18公頃，並在土地使用管制中明定建商須提供可負擔住宅，結合托嬰、銀髮等全齡公共設施，讓在這裡工作、居住的市民與家庭，都能被好好照顧。

未來，中路車站整體開發將落實「15分鐘城市」理念，整合軌道運輸、道路系統與人本交通，讓步行、腳踏車與大眾運輸就能完成生活所需。市府同步規劃鐵路沿線各站的發展定位，逐步導入不同層級的公共設施。「站站有公設、站站都有家」讓桃園邁向宜居、宜業、宜養的城市，把年輕人留在桃園。

湯裡有大蟑螂！林聰明沙鍋魚頭2門市再停業　光華店無限期整頓

