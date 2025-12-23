　
地方 地方焦點

「桃園市新住民專區」網站正式上線　打造多元友善服務平台

▲「桃園市新住民專區」網站正式上線

▲「桃園市新住民專區」網站正式上線。（圖／婦幼局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為便利新住民及國人能了解新住民政令法規、福利政策、文化、人才推廣與特色美食，並善用桃園市政府提供之在地新住民多元化服務，桃園市政府婦幼發展局23日表示，該局投入「桃園市政府新住民專區」網站建置，即日起正式上線，歡迎各位市民朋友至「桃園市政府新住民專區」網站瀏覽（網址：https://tynewimmigrants.tycg.gov.tw/）。

婦幼局表示，網站構思理念，以桃園在地新住民之文化特色為軸，打造屬於桃園獨一無二的風格，主視覺設計採滿版橫幅，展現多族群融合感，分區部份則使用卡片式呈現，輔以豐富插畫風格，打造溫馨友善的使用介面，網頁中特別設置推薦專區，用以置入主要推廣內容及本府各局處預計辦理之新住民活動及政策，便利新住民瀏覽並有效率找到所需服務，網頁中部份留白的設計，更方便了多語言切換時的閱讀，營造新住民易於操作的使用體驗。

▲「桃園市新住民專區」網站正式上線

▲「桃園市新住民專區」網站正式上線。（圖／婦幼局提供）

功能面操作部份，本網站提供中文、英文、越南文、印尼文與泰文等五種語言版本可供切換，並聽取本府新住民事務會報委員意見，針對新住民所需的資源與服務歸納六大項內容分類，包含：常見問題、消息與活動、新住民權益、資源與支持、生活與文化、多元文化推廣人才，另設立成果、影音、下載與友善連結專區，以期兼顧資訊傳遞的豐富性與文化語言的多元性。

未來除將持續擴充網站內容，例如整合桃園異國特色商家資訊，加入季節活動等不同要素，期望將本網站打造為提供新住民多元資訊的服務平台。

12/21 全台詐欺最新數據

