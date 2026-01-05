　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

小寒降臨！北地冰封　陸氣象局：一年中最寒冷時段到來

▲哈爾濱街頭清晨充滿霧霜之氣。（圖／CFP）

▲哈爾濱街頭清晨充滿霧霜之氣。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

農曆二十四節氣中的「小寒」今（5）日正式到來，中國氣象局分析稱，隨著冷空氣持續累積，大陸多數地區正式進入一年中最寒冷的時段，甚至比節氣中的「大寒」還要冷，冬季影響範圍達到最大值，北方嚴寒、南方濕冷的天氣型態將同時出現。

《中國天氣網》指出，今天（1月5日），我國將進入冬季的第五個節氣——小寒。此時，我國大部將進入一年中最寒冷的階段，冬天的範圍達到最大，北方滴水成冰，南方濕冷難耐。

▲江蘇淮安一處荷塘結滿霜凍。（圖／CFP）

▲江蘇淮安一處荷塘結滿霜凍。（圖／CFP）

根據大陸歷史氣象資訊顯示，小寒屬於反映氣溫變化的重要節氣，冷空氣長時間累積後，冬季勢力可一路南下至南嶺一帶。北方多數地區已進入深冬，出現低溫結冰現象；江南等南方地區則以濕冷為主，體感溫度明顯偏低。

中國天氣網彙整1991年至2020年氣候資訊稱，大陸全國平均氣溫通常在小寒期間降至全年最低，平均僅約攝氏零下5度，顯示一年中最寒冷的時段多半落在小寒，而非隨後的大寒，全國23個省份在小寒期間的平均氣溫低於大寒，僅江蘇、上海、浙江、福建、江西、廣東、廣西及海南等沿海地區，大寒時節略為更冷。

農業方面，北方地區正值農田歇冬期，主要進行防寒與儲備作業；南方則處於冬小麥與油菜的越冬關鍵階段，需加強防凍與田間管理，以確保作物生長安全，小寒雖為嚴寒節氣，但同時象徵冬春交替的前奏，部分華南地區在小寒過後，將逐步邁向入春階段。隨著節氣推進，年節氣氛也逐漸升溫，進入「小寒大寒、準備過年」的時期。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 0204 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台股攻上3萬點「1檔ETF」竟下跌　回不到發行價！陳重銘：改
陸26歲正妹被男友騙到柬埔寨　雙腿遭打斷丟路邊
台積電貢獻近9成！台股飆漲755點史上第6高　上市櫃1398
19歲無照男、16歲少女雙亡！機車炸火光噴30m才停下
珉娥突大動作刪IG！　公司緊急發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸26歲正妹網紅被男友騙至「柬埔寨」　雙腿疑遭打斷被丟路邊

拒讓「美國人」接班！84歲中國鞋王拋震撼彈：與兒子兒媳斷絕關係

籲美確保馬杜洛夫婦安全　陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

陸大學戀人花199元買「情侶險」　10年後結婚兌換1萬元現金

鄧紫棋首部長篇小說參選銀河獎　該獎項為中國科幻小說最高榮譽

陸女子懷孕每次產檢就發現多一胎　醫驚是1／1500萬「同卵四胞胎」

四戰全勝！球王「樊振東」留洋生涯首冠　德媒大讚：控場大師

陸2025車市銷售成績單曝　六大車企領銜...比亞迪穩坐龍頭

長白山現3頂千萬懸浮「冰封皇冠」　一夜間民眾大排長龍拍美照

騰訊AI「元寶」造反了？　回覆使用者「滾」「不會自己調嗎？」

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

開第一槍！禽獸高官性侵少女　林岱樺籲其他受害者出面

「橘色大麵包」占臥推椅不練　店長偷睡中假裝組間休息

大狗和小狗同時搶玩具　體型差距太大根本搶不贏

台南廢棄物起火狂冒黑煙！火勢猛烈延燒工廠　警消急灌救

新北情侶過馬路被剎停機車嚇到　騎士嗆「怎樣？」2男揮拳互告

陸26歲正妹網紅被男友騙至「柬埔寨」　雙腿疑遭打斷被丟路邊

拒讓「美國人」接班！84歲中國鞋王拋震撼彈：與兒子兒媳斷絕關係

籲美確保馬杜洛夫婦安全　陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

陸大學戀人花199元買「情侶險」　10年後結婚兌換1萬元現金

鄧紫棋首部長篇小說參選銀河獎　該獎項為中國科幻小說最高榮譽

陸女子懷孕每次產檢就發現多一胎　醫驚是1／1500萬「同卵四胞胎」

四戰全勝！球王「樊振東」留洋生涯首冠　德媒大讚：控場大師

陸2025車市銷售成績單曝　六大車企領銜...比亞迪穩坐龍頭

長白山現3頂千萬懸浮「冰封皇冠」　一夜間民眾大排長龍拍美照

騰訊AI「元寶」造反了？　回覆使用者「滾」「不會自己調嗎？」

旅宿業聘用外籍實習生新規上路　獎助金及津貼比照最低工資

不安瀰漫！委內瑞拉首都街上空蕩蕩　僅超市外「出現囤物資人龍」

藥劑師偷賣「瘦瘦針」　竟是衛教妻盜蓋醫師章連開12張假處方

台股站上3萬點　群益投信：今年Q1善用「馬力夯」投資策略

專家預言「2026年是AI實用元年」　告別盲目追逐大模型「這3大應用」才是未來

海端鄉長盃慢壘賽登場　關山警舉牌宣導防詐與交安

去年貨櫃船訂單新增415萬箱、總量達1130萬箱　船廠產能趨於飽和

台新銀獨家承作北捷收單　Richart卡LINEPay等百大通路領券最高8%

男闖停機坪「鑽客機引擎」捲葉片身亡！　家屬提告求償近950萬

錯過火車行程夜晚抵達　池上警助日籍旅客順利入住度假村

趙露思直播挑戰撒嬌舞　脫口「像蒼蠅」惹TWS粉絲不滿

大陸熱門新聞

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

男子下單「10-9枚茶葉蛋」僅收到1顆　客服：-是減號

拒讓「美國人」接班！中國鞋王汪海：與兒斷絕關係

陸官媒轟美霸權掠奪！網：國家一定要強

綠委提案修兩岸條例　國台辦嗆：若觸碰紅線將採取「斷然措施」

長白山現3頂千萬懸浮「冰封皇冠」

騰訊AI「元寶」造反了？ 回覆使用者「滾」「不會自己調嗎？」

陸「最寒酸動物園」迎來第1個旅行團　

小寒降臨！北地冰封 陸氣象局：一年中最寒冷時段到來

四戰全勝！「樊振東」留洋生涯首冠

分析／美打破和平！委內瑞拉下一步局勢堪憂　

陸女子懷孕每次產檢就發現多一胎 醫驚是1／1500萬「同卵四胞胎」

2次發聲！陸官方譴責美「強控」委國總統

更多熱門

相關新聞

最凍探5℃　這波冷到沒完沒了

最凍探5℃　這波冷到沒完沒了

冷到沒完沒了！氣象專家林得恩表示，未來2周溫度顯著均低於氣候平均值，偏冷的趨勢一路至少會持續到1月中旬，而這波最冷時段則會落在1/6晚間至1/10清晨之間。

今「小寒」4禁忌　做1事恐衰

今「小寒」4禁忌　做1事恐衰

估跌破5℃　首波寒流時間曝

估跌破5℃　首波寒流時間曝

快訊／今轉雨清晨6.5℃　8級強風要來了

快訊／今轉雨清晨6.5℃　8級強風要來了

埔里鎮掩埋場環評首開會遭駁要求三月內補件再審

埔里鎮掩埋場環評首開會遭駁要求三月內補件再審

關鍵字：

小寒冬季氣象農業寒潮節氣寒流降溫低溫

讀者迴響

熱門新聞

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

快訊／韓國民影帝安聖基離世！享壽74歲

快訊／好市多會員費4月起漲至1500元！10年來首度調整

朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

控訴美軍冷血襲擊　委內瑞拉80人陣亡

即／綠營女悍羈押禁見！3連霸前議員涉助理費不法

一票用錯！菜瓜布「綠皮黃海綿」刷餐具GG

兩度在軍營內性侵同袍染梅毒　淫男遭重判7年

獨／馬國畢欠債…2演藝圈大哥伸援手　康康暖舉曝光！

禾浩辰才求婚「吳品潔急售3000萬名錶」！

最低時薪變196元！飲料店嘆：營業額都不夠

關西機場店鋪「遺失美工刀」！旅客重新安檢　航班取消

委內瑞拉防長：武裝部隊已啟動全面戰備狀態

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

更多

最夯影音

更多
胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD
馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面