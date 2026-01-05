小寒降臨！北地冰封　陸氣象局：一年中最寒冷時段到來

▲哈爾濱街頭清晨充滿霧霜之氣。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

農曆二十四節氣中的「小寒」今（5）日正式到來，中國氣象局分析稱，隨著冷空氣持續累積，大陸多數地區正式進入一年中最寒冷的時段，甚至比節氣中的「大寒」還要冷，冬季影響範圍達到最大值，北方嚴寒、南方濕冷的天氣型態將同時出現。

《中國天氣網》指出，今天（1月5日），我國將進入冬季的第五個節氣——小寒。此時，我國大部將進入一年中最寒冷的階段，冬天的範圍達到最大，北方滴水成冰，南方濕冷難耐。

▲江蘇淮安一處荷塘結滿霜凍。（圖／CFP）

根據大陸歷史氣象資訊顯示，小寒屬於反映氣溫變化的重要節氣，冷空氣長時間累積後，冬季勢力可一路南下至南嶺一帶。北方多數地區已進入深冬，出現低溫結冰現象；江南等南方地區則以濕冷為主，體感溫度明顯偏低。

中國天氣網彙整1991年至2020年氣候資訊稱，大陸全國平均氣溫通常在小寒期間降至全年最低，平均僅約攝氏零下5度，顯示一年中最寒冷的時段多半落在小寒，而非隨後的大寒，全國23個省份在小寒期間的平均氣溫低於大寒，僅江蘇、上海、浙江、福建、江西、廣東、廣西及海南等沿海地區，大寒時節略為更冷。

農業方面，北方地區正值農田歇冬期，主要進行防寒與儲備作業；南方則處於冬小麥與油菜的越冬關鍵階段，需加強防凍與田間管理，以確保作物生長安全，小寒雖為嚴寒節氣，但同時象徵冬春交替的前奏，部分華南地區在小寒過後，將逐步邁向入春階段。隨著節氣推進，年節氣氛也逐漸升溫，進入「小寒大寒、準備過年」的時期。