生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不是暖氣、也非電熱毯！專家揭暖房關鍵在「濕度」

▲不是暖氣也不是電熱毯?家事達人揭居家暖房關鍵是它。（圖／486先生提供）

▲冬季除濕更成為提升居家舒適度。（圖／486先生提供；以下同）

記者胡至欣／綜合報導

冷氣團一波接一波，不少民眾明明已經開了暖氣，卻還是覺得「怎麼樣都不夠暖」。家事達人486先生直言，問題往往不在溫度，而在濕度。台灣冬天常見的高濕環境，才是造成濕冷不適的元兇；單純把溫度調高，體感未必升級，電費卻先有感。

486先生指出，電暖器確實能在短時間內拉高室溫，但長時間使用容易讓空氣過於乾燥，部分民眾會出現口乾、皮膚緊繃等狀況，因此較適合白天活動時或短暫取暖，並非全天候使用的最佳選擇。

 ▲不是暖氣也不是電熱毯?家事達人揭居家暖房關鍵是它。（圖／486先生提供）

▲電暖器可作為短時間升溫輔助。

至於電熱毯，則是不少怕冷族與長輩的冬日標配。他表示，電熱毯屬於貼身、局部取暖，不必讓整個空間升溫，相對節能，無論是睡前暖被，或上班族、追劇族長時間久坐時使用，都能快速提升舒適度。

▲不是暖氣也不是電熱毯?家事達人揭居家暖房關鍵是它。（圖／486先生提供）

▲電熱毯是不少上班族的冬日標配。

然而，經常被忽略的關鍵角色則是除濕機。他進一步說明，當室內濕度偏高，即使溫度不低，人體仍會感到寒意。透過除濕降低空氣中的水分含量，體感溫度自然上升。不少家庭實際使用後發現，就算沒有再調高暖氣設定，也能明顯感覺室內變得更溫暖、舒適。

過去「除濕機只在梅雨季派上用場」的印象已逐漸被打破。除了防潮、防霉，冬季除濕更成為提升居家舒適度的重要關鍵。486先生建議，白天可先以除濕改善濕冷體感，再搭配電暖器快速升溫；夜晚入睡前則使用電熱毯進行局部保暖，有助在舒適與電費之間取得更好的平衡。

01/03 全台詐欺最新數據

486先生家電家事冬季保暖除濕機電熱毯電暖器暖氣濕冷居家舒適

