鹿谷鄉農會、凍頂茶葉生產合作社冬茶頒獎　茶農張仙青獲特等獎

▲鹿谷鄉農會冬茶賽頒獎展售由張仙青獲得特等獎。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

鹿谷鄉農會114年冬季高級凍頂烏龍茶比賽結果揭曉，茶農張仙青自近4600件參賽茶樣中脫穎而出，獲得特等獎；凍頂茶葉生產合作社冬季高級凍頂烏龍茶暨新品種茶比賽方面，烏龍組、新品種組則分別由林錫結和錢芳聯獲得特等茶王獎。

鹿谷鄉農會冬季高級凍頂烏龍茶分級包裝評鑑展售頒獎，與冬季高級凍頂烏龍茶暨新品種茶比賽展售會，3日同步登場，吸引大批聞香買茶的民眾前往採購；兩場茶賽頒獎展售會分別由鹿谷鄉農會理事長林茂丁、常務監事陳文益、總幹事林義能及凍頂合作社理事主席陳明秀、監事主席陳協圖、總經理陳帝佑主持，縣長許淑華率農業處長蘇瑞祥、計畫處長邱紹偉等縣府團隊出席並頒獎，立委游顥，縣議員蔡孟娥、鄉長邱如平也都到場參加。

鹿谷鄉農會今年冬茶賽參賽件數4598件，未入圍比例48.76%，評審相當嚴謹，入等15.92%、三梅16.62%、二梅18.70%；凍頂茶葉生產合作今年烏龍組986件、新品種組269件，進入複審的烏龍組690件(淘汰率30.02%)、新品種組228件(淘汰率15.24%)。

農業部茶及飲料作物改良場場長蘇宗振也到場品評，指出南投縣茶葉種植面積在全國1.2萬公頃中獨占56%，產量及品質全都名列前茅，尤其是鹿谷烏龍茶不僅熱飲果香喉韻獨到，冷卻後的茶湯更能品出絕佳的花香，在農會及合作社把關下的鹿谷茶，絕對是愛喝好茶的消費大眾首選。

許淑華說，鹿谷鄉農會茶賽規模盛大，堪稱是「茶業界的奧斯卡獎」，特等獎茶農張仙青就是在地鹿谷人，代表茶農在地茶園管理與栽培技術都不斷精進求變，加上鄉農會、合作社嚴格溯源把關，拒絕進口茶混充，並且落實安全用藥檢測確保食安，更是消費者值得信賴與信任的好茶品牌；今年冬茶雖受氣候影響降低收成，但品質反而更勝往年，買氣也非常好，茶賽展售會尚未開始就有很多得獎茶被預訂搶購，更吸引很多外地的朋友專程來「找茶」，祝福所有鄉親、農友在新年都能財源廣進大豐收。