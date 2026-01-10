川普稱「丹麥500年前登陸≠主權」　格陵蘭5黨齊發聲：不當美國人

▲川普以國安為由，強勢企圖取得格陵蘭。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普9日宣稱，「不論格陵蘭人喜不喜歡」都將對該座島嶼採取行動，甚至質疑丹麥500年前登陸，無法構成充分的領土主張。與此同時，格陵蘭議會（Inatsisartut）5大政黨罕見發表聯合聲明，再次強調不願成為美國的一部分。

CNBC報導，川普在白宮受訪時直言，「不論他們喜不喜歡，我們都會對格陵蘭採取行動。我希望透過輕鬆的方式達成交易，但如果行不通，我們就會採取強硬的方式。」他宣稱非常欣賞丹麥，但「他們500年前曾有船隻在那裡登陸的事實，不意味著他們擁有那片土地。我相信我們也有很多船曾經前往那裡。」

▲格陵蘭是世上最大島嶼，擁有豐富礦產資源，且位於北極圈的戰略要道上。（圖／路透）

川普強調，若美國不採取行動，北京或莫斯科就會接手格陵蘭，「我們不會讓俄羅斯或中國成為鄰居。」美軍在格陵蘭設有基地，而且只要願意就能夠擴建，但他認為這還不夠，「當我們擁有它，我們就能防衛它。你不會用同樣的方式防衛租賃資產。」

被問及是否考慮發錢給格陵蘭民眾以爭取支持時，川普回應，「我現在還不會談論格陵蘭的錢，但我們一定會對格陵蘭採取行動。」

面對川普政府步步進逼，格陵蘭議會5大政黨發表聯合聲明，「作為格陵蘭的政黨領袖，我們再次強調，希望美國停止對我們國家的蔑視。我們不要當美國人，也不要當丹麥人，我們要當格陵蘭人。」

▲格陵蘭首府努克街頭。（圖／路透）

該聲明呼籲透過外交手段及國際準則持續對話，「這是盟友與朋友之間的相處之道」，並強調格陵蘭屬於格陵蘭人民，「我們將永遠團結一致，捍衛對自己領土的權利。」

格陵蘭外交事務部長莫茲費爾特（Vivian Motzfeldt）證實，丹麥與格陵蘭已向美國提出會談請求。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）也證實下周將舉行3方會議，但具體時間與地點尚未公布。

川普政府以國安為由試圖獲取格陵蘭，甚至暗示必要時不排除動武。此前CBS報導，盧比歐向國會表示，政府傾向採取「收購」方案，而《路透社》則披露，華府考慮「發現金」爭取當地民心。

不過民意調查顯示，儘管大多數格陵蘭人希望從丹麥獨立，但並不想要成為美國的一部分，當地民眾對於川普政府的近期言行更是強烈反彈。