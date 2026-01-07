10年3度酒駕罰近30萬　台南分署轉介張男酒癮治療盼止惡循環

▲張男因10年內多次酒駕遭裁罰近30萬元，案件移送台南分署強制執行。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

重複酒駕不僅危害用路人安全，也讓自己陷入罰鍰與執行壓力的惡性循環，一名48歲張姓男子，因10年內多次酒後駕車遭裁罰，累積未繳交通罰鍰近30萬元，案件移送強制執行後，經法務部行政執行署台南分署關懷詢問，主動表達願意接受酒癮治療，台南分署隨即協助轉介相關資源，盼從源頭減少酒駕風險。

台南分署指出，張男於2023年2月間駕駛自用小客車行經台南市新市區西拉雅大道，遭警方攔查，經檢測為10年內第3次以上酒駕，台南市交通局裁處罰鍰9萬元；同年12月間又騎乘機車行經台南市東區裕永路，再度因10年內第3次以上酒駕遭裁處18萬元。

此外，張男另滯欠4張交通罰單，合計共6張罰單，金額達29萬6400元，逾期未繳，經台南市政府交通局移送台南分署強制執行。

台南分署表示，執行人員於2025年12月通知張男到場報告財產狀況，張男到場後坦言僅在工地打零工維生，收入不穩，亦有銀行債務，並承諾將以分期方式繳納罰鍰。經執行人員進一步關懷詢問，張男表示有意願接受酒癮治療，希望能真正改善自身問題。

台南分署指出，法務部行政執行署近期已與「台灣戒酒暨酒癮防治中心」建立酒癮治療轉介機制，並於11月14日函請各分署，主動向酒駕義務人及其親屬提供酒癮防治衛教資訊與聯絡方式，若義務人有意願，也可由分署協助轉介專業治療資源，期盼透過醫療介入，降低酒癮造成的個人與社會傷害。

台南分署強調，對於酒駕案件，行政執行不僅是追討罰鍰，更希望透過制度性的關懷與轉介，協助當事人真正面對問題，避免一再酒駕上路，守護用路人生命安全。