高雄男深夜開車猛撞電桿影片曝！車頭爛毀　酒測超標慘了

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市前鎮區今（6）日凌晨1時40分許發生一起自撞車禍，前鎮分局一心派出所接獲通報，英明路、英義街口發生一起自小客車撞擊電線桿事故，警方到場後，發現54歲張姓男子駕駛自小客車竟直接撞上路口的電線桿，整個車頭撞爛，張男也多處受傷，所幸送醫後沒有大礙；經酒測，張男酒測值0.35已超標，訊後依公共危險罪送辦。

▲高雄男深夜酒駕自撞電線桿。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

警方調查，車禍當時張男開車沿英明路由西往東行駛，右轉進入英義街時，疑似操作失控，車輛直接撞上路旁電線桿，撞擊力道猛烈。張男手腳多處擦挫傷，左肩也受傷，所幸意識清楚，由119救護人員送醫治療，暫無生命危險。

警方對張男進行酒精濃度檢測，數值竟超過法定標準，當場依法開罰。全案除依《道路交通管理處罰條例》第35條舉發外，警方也將張男依涉嫌違反《刑法》第185條之3公共危險罪，移送高雄地檢署偵辦，至於詳細肇事原因與責任，將由交通大隊進一步分析釐清。

前鎮分局也再度呼籲，酒後切勿心存僥倖駕車，「酒駕零容忍」不是口號，任何一次酒駕，都可能釀成無法挽回的悲劇，民眾務必保護自己，也別害了他人。

