半夜焦慮只敢找AI？心理師曝「AI諮商」殘酷真相：少了這1點小心越聊越寂寞

▲隨著人類對AI依賴度創新高，深夜找ChatGPT、Gemini傾訴成常態。雖然隨傳隨到，但這些「AI伴侶」真能治癒孤獨嗎？（圖／Unsplash）

記者萬玟伶／綜合報導

隨著AI工具全面普及，從職場寫程式、做簡報，到生活中規劃旅遊行程，人類對人工智慧的依賴度已來到近年最高峰。許多人在夜深人靜時，也不再打電話給朋友，而是選擇向ChatGPT、Gemini等AI吐露心聲。這類「AI伴侶」雖然隨傳隨到、甚至比人類更有耐心，但真的能治癒孤獨嗎？日本知名臨床心理師東畑開人近期接受《朝日新聞》專訪，深刻剖析了這股科技趨勢背後的溫暖與隱憂。

連心理師都被暖到！AI的優勢在於「24小時不打烊」

東畑開人坦言，自己也曾被AI「療癒」過。某次搭飛機遇到亂流，恐懼的他詢問AI「飛機墜毀機率有多少」，沒想到AI不僅提供了數據，還敏銳地反問，「您是不是在擔心什麼？」甚至溫柔地教他深呼吸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

東畑指出，這正是AI最強大的優勢——它24小時待命、不會批判、不會說出傷人的話，對於不敢向他人開口的現代人來說，確實提供了極大的安心感與便利性，是極佳的「求助第一站」。然而，他也語重心長地提醒，AI雖然能提供正確資訊與安撫，但因為它「沒有心」，這也成為了它最大的致命傷。

「沒有心」的完美回應，反而讓人更空虛？

「以為被對方討厭了，結果其實沒有」、「以為會被責備，結果卻互相理解了」，東畑認為，這種在AI身上無法發生的「悖論式人際體驗」，往往才是心靈復原過程中不可或缺的關鍵。AI能緩解孤獨，但因為缺乏這種深度碰撞，它消除孤獨的力量也是有限的。正是因為對方擁有「心」，人類才能在互動中感受到被支撐，甚至受傷。這種既能愛又能恨的複雜情感，是心靈恢復的關鍵，而這恰恰是AI無法提供的。

東畑分享了一個有趣的例子，曾有科技界人士挑釁地對他說，「諮商以後用AI取代不就行了嗎？」東畑則犀利回應，「你會特地對我這樣說，代表你其實沒那麼喜歡人類吧？」

他進一步解釋，對方之所以想對身為心理師的他發出挑戰，其實潛意識裡仍在尋求與「人」的互動與連結。這種渴望撼動他人、尋求回應的慾望，是只有真人才能滿足的期待。「我無法想像自己會真心憎恨AI，這也代表著，我無法真心愛它。」東畑如此說道。

責任感的重量！人類笨拙的關心勝過AI完美的運算

關於人類與AI的分界點，東畑認為關鍵在於「責任」。無論是醫師的診斷還是社會機構的判斷，正因為背後有活生生的人在承擔責任，民眾才能感到信服與安心。若將所有重大決定全交由AI運算，當結果不如預期卻無人負責時，人們將感受到巨大的荒謬感與孤立無援。

東畑最後提醒，雖然AI在心靈照護上有其功能，但絕不能完全依賴它來排解寂寞，否則可能陷入更深的孤獨。他強調，當一個人笨拙地為你四處打聽資訊、擔心你的安危時，即便帶回來的資訊可能是錯的，但那份「為你付出的心意」才是真正能緩解孤獨的解藥。在這個萬事問AI的時代，思考「什麼事只能交給人」，或許才是我們最該面對的課題。