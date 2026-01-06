又是酒駕！苗栗男醫院前撞機車　警調監視器再揪他跨雙黃線超車

記者楊永盛 ／苗栗報導

苗栗市大千綜合醫院前的十字路口，昨（5）凌晨發生轎車撞上左轉機車案；楊姓男子酒後駕車先違規跨越雙黃線，又撞上劉姓男子機車，劉男輕微擦傷，就近步行到數十公尺外的醫院急診室，楊男酒測超標被法辦。

▲苗栗市大千醫院前路口發生轎車、機車碰撞事故，轎車駕駛酒駕還違規，被警方法辦和開罰單。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

警方今天指出，苗栗市信義街與恭敬路口5日0時30分許，接獲一起轎車與機車碰撞交通事故，造成機車劉姓駕駛（19歲）受傷，距離案發地不到100公尺的南苗派出所獲報，派遣警力到場後立即協助管制疏導交通，劉男輕傷步行到數十公尺的大千醫院急診室。

警方說，案發前劉男跟2名友人各騎乘機車，自中正路右轉信義街東往西方向，在大千醫院前要左轉恭敬路時，劉男機車被後方楊姓男子（21歲）駕駛的轎車攔腰碰撞，造成劉男機車倒地受傷。

據指出，楊男酒測值為0.36毫克，劉男經酒測未有飲酒情形，警方調閱路口監視器，又發現楊男肇事前駕車違規跨越雙黃線，企圖想要超車，除依公共危險罪嫌移送楊嫌外，將再依道路交通管理處罰條例開出罰單。

