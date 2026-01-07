　
地方 地方焦點

每小時2.3件救護案件　基隆消防局籲：禮讓救護車就是救命

▲基隆每小時2.3件救護案件。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市每小時2.3件救護出勤，消防局籲全民學CPR、禮讓救護車。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

根據消防署統計年報資料顯示，隨著人口高齡化及民眾救護需求持續增加，基隆市自2022年到2024年三年期間，救護出勤次數平均每年已達2萬58件；換算下來，平均每小時約有2.3件救護案件。消防局指出，在這些案件當中，「急病」平均占比35.6%，「一般外傷」平均占比10%，「車禍」平均占比9.8%，其餘則為其他案件。而2025年初步統計資料顯示，救護全年出勤件數已突破2萬1千件以上，顯示救護勤務量仍在持續攀升。

消防局呼籲，用路人在道路行駛時，當聽到救護車鳴笛急行，表示有傷病患正急需救護資源，請用路人立即配合禮讓，以爭取寶貴的救命時間。禮讓救護車有三大原則：「一右、二分、三中空」，也就是靠右行駛、路口停讓、車道中央保持淨空，避免因為搶快、遲疑或違規行為影響救護車輛通行。

▲基隆每小時2.3件救護案件。（圖／記者郭世賢翻攝）

此外，當身邊有人突然倒下時，請立即撥打119。消防局119指揮中心可以提供「線上指導CPR（DA-CPR）」的服務，由專業人員即時引導民眾進行心肺復甦術，提升患者存活機會。依據近年統計資料顯示，基隆市每年平均約有10多位民眾，因為即時接受「線上指導CPR」而成功挽回寶貴生命。相關資訊可參閱內政部消防署對於DA-CPR的宣導短片。

消防局長游家懿表示，每一次的主動讓道，都是在為傷病患爭取關鍵的救命時刻；而全民學習CPR，更可能在緊急時刻成為守護生命的重要力量。她呼籲市民朋友把握各項學習救護技能的機會，提升自救與救人的能力，並一同珍惜救護資源，守護自己與家人的安全與未來。

▲基隆每小時2.3件救護案件。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆每小時2.3件救護案件。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆每小時2.3件救護案件。（圖／記者郭世賢翻攝）

海象不佳！港籍貨輪外海遭浪打落23貨櫃　基隆海巡隊尋獲3只

暖實力傳承！基隆工商婦女領袖交棒　邱佩琳見證女力永續

基隆人請改道！海洋廣場往港務大樓行人通道　1／7起封閉1個月

1年嘿咻200次！搞大15歲女友肚子　基隆男獲原諒輕判6月

公共債務降20年新低　基隆市府財政穩健

公共債務降20年新低　基隆市府財政穩健

基隆市長謝國樑上任屆滿三年之際，本市公共債務累計未償餘額已由2022年底之67.04億元，降至2025年底之40億元；市民平均每人負擔債務亦由1.86萬元降至1.11萬元，創下自2004年以來、近20年之歷史新低，顯示本市財政體質持續好轉，財政紀律成效顯著。

SBL余祥平回饋母校指導籃球　銘傳國中打造職籃等級主場

SBL余祥平回饋母校指導籃球　銘傳國中打造職籃等級主場

基隆推「神隊友召喚卡」送4小時臨時托育

基隆推「神隊友召喚卡」送4小時臨時托育

基隆工商婦女領袖交棒　邱佩琳見證女力永續

基隆工商婦女領袖交棒　邱佩琳見證女力永續

即／49歲男加油站洗車突失去心跳　送醫搶命中

即／49歲男加油站洗車突失去心跳　送醫搶命中

